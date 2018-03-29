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İngiltere, Avusturya’yı Rus diplomatlarını sınır dışı etmeye zorluyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2018 14:36 | Son Güncelleme

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, İngiltere’nin Avusturya’yı Rus diplomatlarını sınır dışı etmeye zorladığını söyledi.Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Avusturya’yı Rus diplomatlarını sınır dışı etmeye zorladığını söyledi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, İngiltere’nin Avusturya’yı Rus diplomatlarını sınır dışı etmeye zorladığını söyledi.
Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Avusturya’yı Rus diplomatlarını sınır dışı etmeye zorladığını söyledi. Kneissl, İngiltere’nin Viyana’daki büyükelçisinin, Avusturyalı yetkililere Rus diplomatlarını ülkeden çıkarmalarına baskı yaptığını ifade etti. Bakanın sözlerine göre İngiliz büyükelçi Avusturyalı yetkililere defalarca baskı yapmaya çalıştığını ama ama başarısız olduğunu aktardı. Karin Kneissl, "İngiltere büyükelçisi, birçok Avrupa ülkesinin Rus diplomatları ülkelerinden sınır dışı etmesinden sonra Avusturyalı yetkilileri, Rus diplomatları ülkeden göndermek için etkilemeye çalıştı. Ancak Avusturya bu bunu kesin olarak reddetti" ifadelerini kullandı.

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