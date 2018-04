İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye’ye düzenlenen hava saldırısı yaptığı açıklamada, "Genel bir değerlendirme tamamlanmış değil. Ama operasyonun başarıyla tamamlandığını düşünüyoruz. Suriye rejimi şüphe etmesin ki bu konuda kararlılığımız tamdır" dedi.

Theresa May, Suriye’nin operasyonunun ardından düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı. May, operasyon öncesi parlamentonun onayının alınmamasına ilişkin soruya, "Daha önce de söylediğim gibi operasyonun amacı kimyasal silahların kullanılmasını engellemek ve kimyasal programların ve kapasitesinin azaltılmasıydı. Genel bir değerlendirme tamamlanmış değil. Ama operasyonun başarıyla tamamlandığını düşünüyoruz. Suriye rejimi şüphe etmesin ki bu konuda kararlılığımız tamdır. Bu kararı aldım çünkü bunun yapılması gereken doğru şey olduğuna inandım. Hem ulusal çıkarımız için hem de uluslararası topluluk için doğru adım olduğunu, net bir mesaj olduğuna inandığımı söylemek istiyorum" yanıtını verdi.

"Bu üç ayaklı bir operasyondu"

"Doğru ve gerekli bir adım olduğuna inanıyorum" diyen İngiliz Başbakan May, "Bunu hızlı bir şekilde zamanında yapmamız gerekiyor. Hem yeterli anlayışı sağlamak hem de doğru planlama yapmak gerekiyordu. Bunu son derece net bir şekilde mesaj verebilmek için de son derece doğru bir zamanda yapmak gerekiyordu. Silahlı kuvvetlerimizi çatışmaya göndermek bir Başbakanın verebileceği en önemli ve en zor karardır" dedi.

Suriye’de yeniden kimyasal silahların kullanılması halinde İngiltere’nin yeni operasyonlara katılıp katılmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan May, "Bu üç ayaklı bir operasyondu. ABD, İngiltere ve Fransa ile. Parlamentoya gideceğim ve onlarla da görüşeceğiz. Bu sınırlı ve hedefli saldırıydı. Üç ortak tarafından gerçekleştirildi. Son derece kararlıyız. Bu kararlılığımız uluslararası kimyasal silahların yasaklanması şeklindeki anlaşmanın dönülmesine gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Saldırının ardından sivillerin ülkeyi terk edip batıya doğru göç etmesine neden olması durumunda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Başbakan May "Suriye’de yaklaşık 7 yıldır yaşanan savaş hem ülke içinden insanların hem de sığınmacı olarak başka ülkelere gittiklerini görüyoruz. Batı Avrupa’ya kadar ilerlediklerini görüyoruz. Biz de İngiltere’de Suriyeli sığınmacılara kapılarımızı açtık. Ancak bizim önceliğimiz bölgedeki sığınmacılara destek olmaktı. Lübnan, Ürdün ve Türkiye en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkeler ve önceliğimiz bunlara destek olmaktı. Operasyonun amacı da daha fazla insanın acı çekilmesini engellemek" diye konuştu.