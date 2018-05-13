HABER

İngiltere'deki Türklerden Erdoğan'a sevgi gösterisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2018 22:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere ziyareti boyunca konaklayacağı otele gelişinde Türk vatandaşları tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

İngiltere'deki Türklerden Erdoğan'a sevgi gösterisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'daki temasları kapsamında katıldığı Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun ardından eşi Emine Erdoğan ile konaklayacağı Four Seasons Otel'e geldi.

Bu sırada, otelin önünde bekleyen Türk vatandaşlarının sevgi gösterinde bulunmaları ve "Başkan buraya" tezahüratları üzerine eşi Emine Erdoğan ile vatandaşların yanına giden Erdoğan, herkesi selamladı.

İNGİLTERE 3

Selamlama sırasında vatandaşlar, "Türkiye seninle gurur duyuyor", "Şehitler olmaz vatan bölünmez" ve İşte ordu, işte komutan" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Bazı vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, selamlama sırasında beraberindeki bakanlar da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

İNGİLTERE


Erdoğan'dan flaş 'af' açıklamasıErdoğan'dan flaş 'af' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çıkışıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çıkışı
İsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdıİsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan ingiltere Londra

En Çok Okunan Haberler

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

37 yaşına kadar aşk yaşamayan Joseph itiraf etti: Pişmanım

37 yaşına kadar aşk yaşamayan Joseph itiraf etti: Pişmanım

MAÇ ÖZETİ | Osmanlıspor 2 - 3 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Osmanlıspor 2 - 3 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

O ülkede askerler korkunç tecavüzleri anlattı... 'Regl olmamıza izin vermediler'

O ülkede askerler korkunç tecavüzleri anlattı... 'Regl olmamıza izin vermediler'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çıkışı

Muharrem İnce'nin Manisa mitinginde anne sürprizi

Muharrem İnce'nin Manisa mitinginde anne sürprizi

Devlet Bahçeli'den yeni 'af' açıklaması! Erdoğan 'Böyle bir düşüncemiz yoktur' demişti

Devlet Bahçeli'den yeni 'af' açıklaması! Erdoğan 'Böyle bir düşüncemiz yoktur' demişti

Bahçeli'nin af önerisine CHP'den yanıt

Bahçeli'nin af önerisine CHP'den yanıt

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.