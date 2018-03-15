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İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson: "Putin yanlısı Rus aileler hedef alınabilir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 15:28 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiltere’de yaşayan ve zenginliklerini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le olan bağlarına borçlu olan Rus ailelerin, eski Rus casusunun sinir gazıyla zehirlenmesi olayında misilleme olarak İngiliz polisi tarafından hedef alınabileceğini söyledi.İngiltere dün yaptığı açıklamada, 4 Mart’ta eski Rus ajanını Sergei Skripal ve kızı Yulia’ya İngiltere’nin Salisbury şehrinde uğradıkları Novichok sinir krizi saldırısı nedeniyle 23 Rus diplomatını sınır dışı edeceğini söylemişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson: "Putin yanlısı Rus aileler hedef alınabilir"

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiltere’de yaşayan ve zenginliklerini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le olan bağlarına borçlu olan Rus ailelerin, eski Rus casusunun sinir gazıyla zehirlenmesi olayında misilleme olarak İngiliz polisi tarafından hedef alınabileceğini söyledi.
İngiltere dün yaptığı açıklamada, 4 Mart’ta eski Rus ajanını Sergei Skripal ve kızı Yulia’ya İngiltere’nin Salisbury şehrinde uğradıkları Novichok sinir krizi saldırısı nedeniyle 23 Rus diplomatını sınır dışı edeceğini söylemişti. Buna karşı Rusya zehirleme olayıyla bir bağlantısını olduğunu reddediyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, "Dün açıklanan tedbirleri savunarak İngiltere’deki Putin yanlısı zengin Rus aileler hedef alınabilir" dedi. Jonshon, “İnsanların görmek istediği şey, Vladimir Putin ile doğrudan ilişkili olan çok zengin insanların bazıları, zenginlikleri Vladimir Putin’le ilişkilerine bağlı olabilecek insanlar. Hukuk büroları ve polis belki de onların açıklanamayan servetlerine dair yolsuzluk eylemlerini inceleyip onları adalete teslim edebilir" dedi.
Geçtiğimiz haftalarda çifte ajanlık yaptığı gerekçesiyle Moskova’da vatana ihanetle suçlanan Eski Rus Ajanı Sergey Skripal, İngiltere’nin Wiltshire bölgesinde bilinmeyen bir maddeye maruz kalarak komaya girmişti. Eski Rus ajanının kritik durumu devam ederken, İngiliz yetkilileri olayla ilgili inceleme başlatmıştı.

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