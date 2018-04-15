İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson: “Şuanda başka bir saldırı için masada bir öneri yok”

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, “Şuanda başka bir saldırı için masada bir öneri yok” dedi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın tekrar Suriye halkına karşı kimyasal silah kullanması halinde İngiltere’nin müttefikleriyle “seçenekler” üzerine çalışacağını belirterek, "Ancak henüz planlanmış bir şey yok" dedi. İngiltere Başbakan Theresa May’in Suriye’de kimyasal silah tesislerine saldırmak için ABD ve Fransa’ya katılma kararını desteklediğini belirten Johnson, “Kimyasal silahların daha fazla kullanılmasını engellemek doğru bir şey” ifadelerini kullandı. Johnson, “Şuanda başka bir saldırı için masada bir öneri yok. Şükürler olsun ki Esad rejimi, bir başka kimyasal silah saldırısı yapacak kadar aptal değil” dedi.
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