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İngiltere Suriye’ye askeri harekata yer almaya hazır

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 21:58 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere’nin Suriye’ye karşı bir askeri harekatta yer almaya hazır olduğunu söyledi.İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Başbakanı Theresa May Meclis’e sormaksızın Suriye’ye karşı bir askeri harekatta yer almaya hazır olduğunu açıkladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere’nin Suriye’ye karşı bir askeri harekatta yer almaya hazır olduğunu söyledi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Başbakanı Theresa May Meclis’e sormaksızın Suriye’ye karşı bir askeri harekatta yer almaya hazır olduğunu açıkladı. May, Suriye’deki rejim güçlerinin kimyasal silah kullanmasını “insani felaket” olarak nitelendirmişti.

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