İngiltere’den ABD ve Fransa birlikte hareket etme kararı

İngiltere, Suriye uluslararası bir müdahalede müttefikleri ABD ve Fransa ile birlikte harekete geçme kararı aldı.
İngiltere Başbakan Theresa May, Suriye’ye yönelik olası askeri operasyonu görüşmek üzere savaş kabinesini olağanüstü topladı. Toplantıya ilişkin Başbakanlıktan yapılan açıklamada, May’in Duma’da düzenlenen onlarca sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı "korkunç ve barbarca" olarak nitelendirdiği belirtildi. Esad rejimin kimyasal silahlar konusunda sicilinin olduğu ifade edilen açıklamada, Duma’daki saldırıdan büyük olasılıkla rejimin sorumlu olduğu belirtildi. Bölgede kabinenin insani krizi azaltmak ve Esad rejimi tarafından kimyasal silahların daha fazla kullanılmasını engellemek için harekete geçme konusunda anlaştığı ifade edilerek, İngiltere’nin uluslararası bir müdahalede müttefikleri ABD ve Fransa ile birlikte harekete geçme kararı aldığı bildirildi.
İngiltere Başbakanı Theresa May parlamentoya sormaksızın Suriye’ye karşı bir askeri harekatta yer almaya hazır olduğunu açıklamıştı.
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