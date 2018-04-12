HABER

İngiltere’den ABD ve Fransa birlikte hareket etme kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 23:21 | Son Güncelleme

İngiltere, Suriye uluslararası bir müdahalede müttefikleri ABD ve Fransa ile birlikte harekete geçme kararı aldı.İngiltere Başbakan Theresa May, Suriye’ye yönelik olası askeri operasyonu görüşmek üzere savaş kabinesini olağanüstü topladı.

İngiltere, Suriye uluslararası bir müdahalede müttefikleri ABD ve Fransa ile birlikte harekete geçme kararı aldı.
İngiltere Başbakan Theresa May, Suriye’ye yönelik olası askeri operasyonu görüşmek üzere savaş kabinesini olağanüstü topladı. Toplantıya ilişkin Başbakanlıktan yapılan açıklamada, May’in Duma’da düzenlenen onlarca sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı "korkunç ve barbarca" olarak nitelendirdiği belirtildi. Esad rejimin kimyasal silahlar konusunda sicilinin olduğu ifade edilen açıklamada, Duma’daki saldırıdan büyük olasılıkla rejimin sorumlu olduğu belirtildi. Bölgede kabinenin insani krizi azaltmak ve Esad rejimi tarafından kimyasal silahların daha fazla kullanılmasını engellemek için harekete geçme konusunda anlaştığı ifade edilerek, İngiltere’nin uluslararası bir müdahalede müttefikleri ABD ve Fransa ile birlikte harekete geçme kararı aldığı bildirildi.
İngiltere Başbakanı Theresa May parlamentoya sormaksızın Suriye’ye karşı bir askeri harekatta yer almaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı
Son dakika! ABD Rusya krizinde son durum! Tartus yakınlarında Hava Savunma Sistemi kurdularSon dakika! ABD Rusya krizinde son durum! Tartus yakınlarında Hava Savunma Sistemi kurdular
Akar'ın korumasının bilgisayarında not bulundu!Akar'ın korumasının bilgisayarında not bulundu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız

İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız

ABD'den S-400 konusunda Türkiye'ye tehdit gibi uyarı!

ABD'den S-400 konusunda Türkiye'ye tehdit gibi uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı

Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı

AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!

AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!

HDP ve CHP ile ittifak yapacak mı? Parti Meclisi kararını verdi

HDP ve CHP ile ittifak yapacak mı? Parti Meclisi kararını verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya restleşmesi hakkında ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya restleşmesi hakkında ilk yorum

AK Partili Belediye Başkanı Muhammet Toptaş hayatını kaybetti

AK Partili Belediye Başkanı Muhammet Toptaş hayatını kaybetti

Vekillere 'oda' Yasağı

Vekillere 'oda' Yasağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.