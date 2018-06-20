"İnlerine girip, nefeslerini keseceğiz"

VOLKAN KAŞİK - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Münbiç'in de terör örgütlerinden temizlenmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kandil'deki teröristlerin de inlerine kadar gireceğiz, nefeslerini keseceğiz." dedi.

Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bağımsız devriye faaliyetlerinin başladığını hatırlattı.

Türkiye'nin terörle mücadelesinin sürdüğünü belirten Çalık, "Bir taraftan hizmetleri milletimizle buluşturuyoruz, diğer taraftan da terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele ediyoruz. Sınır içinde, sınırda terör örgütleriyle mücadele ettiğimiz gibi sınır ötesinde de operasyonlarımız devam ediyor." diye konuştu.

Çalık, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını Türk ordusunun başarıyla yürüttüğünü anımsatarak, şöyle devam etti:

"Sancağımızı, bayrağımızı Afrin'e diktik. 'Giremezsiniz, girerseniz çıkamazsınız' diyenlere en güzel cevabı diktiğimiz o Türk bayrağıyla gösterdik. Şimdi Cumhurbaşkanımız, 'bir gece ansızın gelebiliriz' demişti. Buna Türkiye'nin cesaret edemeyeceğini düşünmüşlerdi ama Türkiye'nin başındaki ismin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu unutmuşlardı. Biz Afrin'e de girdik, sancağımızı oraya diktik. Münbiç'te DEAŞ'la mücadele için oraya giren uluslararası güçlerin kimler olduğunu biliyoruz. Şimdi süreci takip edeceğiz. Münbiç'in de terör örgütlerinden temizlenmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kandil'deki teröristlerin de inlerine kadar gireceğiz, nefeslerini keseceğiz."