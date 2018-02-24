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İnönü ilçesinde dev Türk bayrağı gönlere çekildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2018 12:51 | Son Güncelleme

İnönü Belediyesince yaptırılan 35 metrekare çapındaki Türk bayrağı, 21 metre uzunluğundaki bayrak direğinde gönlere çekildi.İlçeye ismini veren İnler’in hemen üzerinde yer alan Şehitler Tepesi’nde gerçekleştirilen törende İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt bir konuşma yaptı.

İnönü Belediyesince yaptırılan 35 metrekare çapındaki Türk bayrağı, 21 metre uzunluğundaki bayrak direğinde gönlere çekildi.
İlçeye ismini veren İnler’in hemen üzerinde yer alan Şehitler Tepesi’nde gerçekleştirilen törende İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt bir konuşma yaptı. Bozkurt, "Türk bayrağı, milletimizin tarih boyunca vermiş olduğu mücadelenin, vatan toprakları için dökülen kanların simgesidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz’ sözlerine mazhar olan ilçemize yakışır ölçülerdeki Türk bayrağının ilçemizin her yerinden görünecek ebatlarda ve en yüksek noktasında dalgalandırmak bizlerin görevidir. Bayrağa sahip çıkmak vatana sahip çıkmaktır. Bayrağımız bugün burada olduğu gibi yurdumuzun her noktasında en son ocak tütene kadar şanla şerefle ilelebet dalgalanacaktır” dedi.

İnler üzerindeki tepe resmen ’Şahinler Tepesi’ olacak
İlçe sakinlerinin Şehitler Tepesi olarak adlandırdıkları İnler üzerindeki tepenin ise yapılacak ilk Meclis toplantısı ile resmen Şehitler Tepesi olarak isimlendirileceğini belirten Bozkurt, 35 metrekare ebadında Türk bayrağının ve 21 metre yüksekliğindeki bayrak direğinin yapımı ve göndere çekilmesinde göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı belediye personeline teşekkür etti.
Şehitler Tepesinde gerçekleştirilen Türk bayrağının gönlere çekilmesi töreni sonrası İlçe Müftüsü Şenol Şahin tarafından Kur’an-ı Kerim’den Aşır okundu, şehitlerimiz için ve Afrin harekâtında görev yapan kahraman Mehmetçik için dualar edildi ve Keşkek ikramında bulunuldu.
İnönü ilçesinde gerçekleştirilen törene İlçe Kaymakamı Mustafa Taş, Belediye Meclis Üyeleri Halil Küçükçiftçi, Ali Erol, Tahsin Çelik, Hava Karanalbant, Sakine Parlar, Ertuğrul Taşçı, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kırıkçı, İlçe Koordinatörü Seydi Kartalca, İlçe Kurum amirleri ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

İnönü ilçesinde dev Türk bayrağı gönlere çekildi

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İnönü ilçesinde dev Türk bayrağı gönlere çekildi

İnönü ilçesinde dev Türk bayrağı gönlere çekildi
2 / 6

İnönü ilçesinde dev Türk bayrağı gönlere çekildi

İnönü ilçesinde dev Türk bayrağı gönlere çekildi
3 / 6

İnönü ilçesinde dev Türk bayrağı gönlere çekildi

İnönü ilçesinde dev Türk bayrağı gönlere çekildi
4 / 6

İnönü ilçesinde dev Türk bayrağı gönlere çekildi

İnönü ilçesinde dev Türk bayrağı gönlere çekildi
5 / 6

İnönü ilçesinde dev Türk bayrağı gönlere çekildi

İnönü ilçesinde dev Türk bayrağı gönlere çekildi
6 / 6

İnönü ilçesinde dev Türk bayrağı gönlere çekildi

İnönü ilçesinde dev Türk bayrağı gönlere çekildi
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