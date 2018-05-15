HABER

İnşaat mühendisi adayları milletvekili olabilmek için yola çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.05.2018 12:02 | Son Güncelleme

ADANA'da her ikisi de inşaat mühendisliği bölümünde okuyan Can Çete (19) ve Mehmet Can Tör (21), İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'da her ikisi de inşaat mühendisliği bölümünde okuyan Can Çete (19) ve Mehmet Can Tör (21), İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Milletvekili seçilme yaşının düşürülmesinin ardından Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Can Çete, İYİ Parti'ye aday adaylığı başvurusu yaptı. En genç milletvekillerinden olmak istediğini söyleyen Can Çete, "Milletvekili seçilirsem eğitim ve vergi konularında çalışacağım. 13 milyon genç var. Onları temsil edeceğim için çok heyecanlıyım. İYİ Parti'den en genç milletvekili aday adayıyım. Meclis'e gireceğime inanıyorum" dedi. 'HEYECANLIYIM' Lefke Avrupa Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Can Tör de, İYİ Parti'den milletvekili aday adaylığı başvurusunu yapıp seçim çalışmalarına başladı. Heyecanlı olduğunu anlatan Mehmet Can Tör, "Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve sosyal projelerde yer aldım. Genç bir aday olarak heyecanlıyım ben de. Atatürk ilkelerine bağlı yeni bir gençlik hareketi başlatmak için aday adayı oldum. Bunu da başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Erdoğan: İsrail'in yaptığı bir soykırımdırErdoğan: İsrail'in yaptığı bir soykırımdır
Çakıcı'dan Selahattin Demirtaş'a tehditÇakıcı'dan Selahattin Demirtaş'a tehdit
Dün kiliseleri hedef almışlardı! Yine intihar saldırısıDün kiliseleri hedef almışlardı! Yine intihar saldırısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

Fetullah Gülen'den FETÖ'cü teröristlere 24 Haziran seçimleri öncesi katliam talimatı

Fetullah Gülen'den FETÖ'cü teröristlere 24 Haziran seçimleri öncesi katliam talimatı

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce hangi takımı tutuyor?

Muharrem İnce hangi takımı tutuyor?

Başbakan Yıldırım'dan Kudüs açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan Kudüs açıklaması

Selahattin Demirtaş için flaş talep

Selahattin Demirtaş için flaş talep

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Haziran seçimleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Haziran seçimleri açıklaması

Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze katliamı tepkisi

Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze katliamı tepkisi

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, tüm cumhurbaşkanı adaylarını Filistin için ortak mitinge çağırdı

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, tüm cumhurbaşkanı adaylarını Filistin için ortak mitinge çağırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.