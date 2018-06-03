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"İnşallah 24 Haziran akşamı ikinci bayramı yaşarız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2018 22:56 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "İnşallah 24 Haziran akşamında da 12 seçimde olduğu gibi 13. seçimde de ikinci bayramı hep beraber yaşarız"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İnşallah 24 Haziran akşamında da 12 seçimde olduğu gibi 13. seçimde de ikinci bayramı hep beraber yaşarız." dedi.

İzmir'in Kınık ilçesinin Poyracık Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında konuşan Dağ, ortaya vizyon koyan, kendine güvenenlerin tarih yazabileceğini, gerçekleştiremeyenlerin ise tarihten silinip gideceğini belirtti.

Milletle iftar ve sahurda da bir arada olmaya gayret ettiklerini belirten Dağ, "Dinimizin, kültürümüzün, değerlerimizin güzelliğini bu sayede daha iyi anlıyoruz." dedi.

Dağ, dünyanın hiçbir yerinde aynı masa etrafında buluşmuş, kendisine rengi, ırkı sorulmayan, "zengin mi, fakir mi" diye bakılmayan, statülerin, dünyalık mevki ve makamların bir kenara konulduğu başka organizasyonun bulunamayacağını kaydederek, şöyle konuştu:

"Bu organizasyon İslam'ın, dinimizin bize verdiği güzelliklerden. Bu ayın sonuna kadar bunlara devam edeceğiz. Bu ay bittiğinde bayram geliyor. Bu ayı, ruhuna uygun bir şekilde değerlendirip bayramda sevdiklerimizle güzel bir bayram geçiririz inşallah. İnşallah da 24 Haziran akşamında 12 seçimde olduğu gibi 13. seçimde de ikinci bayramı hep beraber yaşarız."

İftar programına, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ile AK Parti İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Fatmanur Gündüzpolat da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
bayram hamza dağ iftar

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