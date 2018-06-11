TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "FETÖ, PKK ve DEAŞ'ın da inlerine girdik. İnşallah adım adım Kandil'e de giriyoruz." dedi.
Aydın, Besni ilçesinde, GAP Adıyaman 1. Kısım ile Besni Arazi Toplulaştırması ve Tarla içi Geliştirme Hizmetlerinin Açılışı ve Altyapı Temel Atma Töreni'ne katıldı.
Aydın, burada yaptığı konuşmada, birilerinin çukur siyaseti yapıp yıkmak için temel kazdığını, kendileri ise halkın ayağına en iyi hizmeti sunmak için temel kazdıklarını belirtti.
Teröre karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini vurgulayan Aydın, ''Bu ülkenin birlik ve dirliğine kasteden her kim olursa, adı sanı ne olursa olsun bütün terör örgütlerine de aynı şekilde, aynı kararlılıkla hamdolsun millet ve devlet olarak kararlı bir mücadele sürdürüyoruz. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bu hainlere karşı gereken cevabı veriyoruz. Türkiye'yi sınırlarımızın güneyindeki Irak ve Suriye'deki bütün terör örgütlerinden ve tehditlerden hamdolsun kurtarıyoruz. İnlerine gireceğiz dedik ve girdik. FETÖ, PKK ve DEAŞ'ın da inlerine girdik. İnşallah adım adım Kandil'e de giriyoruz." diye konuştu.
Aydın, birilerinin geleceğe ilişkin bir hedef koymadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Ben gelirsem şu projeyi, bu projeyi yaparım demiyor. Çıkmış ortaya 'Ben gelirsem, ben iktidar olursam, beni seçerseniz. Ben Kanal İstanbul'u durduracağım. Ben hızlı treni durduracağım.' Öbürü, 'AK Parti'nin yapmış olduğu yatırımları durduracağım.' Biri uçakları satmaya karar vermiş, biri külliyeyi yıkmaya karar vermiş, yapıcı onarıcı Türkiye'nin birliğini, beraberliğine uygun gelecek hedeflerine vizyonuna uygun tek bir proje sunamayan bunların tamamı adeta sanırsın belediye yıkım ekibi gibidir."
Konuşmaların ardından Aydın ve beraberindekiler, açılış ve temel atma törenini gerçekleştirdi.
Törende, Kaymakam Ahmet Gencer, Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, AK Parti Adıyaman milletvekili adayları hazır bulundu.
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