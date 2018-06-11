HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"İnşallah adım adım Kandil'e de giriyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2018 16:50 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın: - "FETÖ, PKK ve DEAŞ'ın da inlerine girdik. İnşallah adım adım Kandil'e de giriyoruz"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "FETÖ, PKK ve DEAŞ'ın da inlerine girdik. İnşallah adım adım Kandil'e de giriyoruz." dedi.

Aydın, Besni ilçesinde, GAP Adıyaman 1. Kısım ile Besni Arazi Toplulaştırması ve Tarla içi Geliştirme Hizmetlerinin Açılışı ve Altyapı Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Aydın, burada yaptığı konuşmada, birilerinin çukur siyaseti yapıp yıkmak için temel kazdığını, kendileri ise halkın ayağına en iyi hizmeti sunmak için temel kazdıklarını belirtti.

Teröre karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini vurgulayan Aydın, ''Bu ülkenin birlik ve dirliğine kasteden her kim olursa, adı sanı ne olursa olsun bütün terör örgütlerine de aynı şekilde, aynı kararlılıkla hamdolsun millet ve devlet olarak kararlı bir mücadele sürdürüyoruz. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bu hainlere karşı gereken cevabı veriyoruz. Türkiye'yi sınırlarımızın güneyindeki Irak ve Suriye'deki bütün terör örgütlerinden ve tehditlerden hamdolsun kurtarıyoruz. İnlerine gireceğiz dedik ve girdik. FETÖ, PKK ve DEAŞ'ın da inlerine girdik. İnşallah adım adım Kandil'e de giriyoruz." diye konuştu.

Aydın, birilerinin geleceğe ilişkin bir hedef koymadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ben gelirsem şu projeyi, bu projeyi yaparım demiyor. Çıkmış ortaya 'Ben gelirsem, ben iktidar olursam, beni seçerseniz. Ben Kanal İstanbul'u durduracağım. Ben hızlı treni durduracağım.' Öbürü, 'AK Parti'nin yapmış olduğu yatırımları durduracağım.' Biri uçakları satmaya karar vermiş, biri külliyeyi yıkmaya karar vermiş, yapıcı onarıcı Türkiye'nin birliğini, beraberliğine uygun gelecek hedeflerine vizyonuna uygun tek bir proje sunamayan bunların tamamı adeta sanırsın belediye yıkım ekibi gibidir."

Konuşmaların ardından Aydın ve beraberindekiler, açılış ve temel atma törenini gerçekleştirdi.

Törende, Kaymakam Ahmet Gencer, Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, AK Parti Adıyaman milletvekili adayları hazır bulundu.

PARTNERSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruzSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruz
Erdoğan: Kandil'i terör kaynağı olmaktan kurtarıyoruz/ Ek fotoğraflarErdoğan: Kandil'i terör kaynağı olmaktan kurtarıyoruz/ Ek fotoğraflar
Ahmet Demircan: Türkiye'nin güçlenmesi için bu seçim belirleyici olacakAhmet Demircan: Türkiye'nin güçlenmesi için bu seçim belirleyici olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman'ın Besni ilçesi ak parti milletvekili adayları alt yapı temel atma töreni GAP Adıyaman 1. kısım ile Besni arazi toplulaştırması ve Tarla i TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın

En Çok Okunan Haberler

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

24 Haziran seçimleri için son anket! Metropoll Araştırma yayınladı

24 Haziran seçimleri için son anket! Metropoll Araştırma yayınladı

Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan birbirini dövmüş! Olay görüntüler

Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan birbirini dövmüş! Olay görüntüler

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

İlginizi Çekebilir

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı

Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye 'kıraathane' yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye 'kıraathane' yanıtı

Bahçeli'nin acı günü! Saim Fettahlıoğlu hayatını kaybetti

Bahçeli'nin acı günü! Saim Fettahlıoğlu hayatını kaybetti

Hükümetten operasyon açıklaması: Bölgede her an her şey olabilir

Hükümetten operasyon açıklaması: Bölgede her an her şey olabilir

Başak Demirtaş'tan Muharrem İnce açıklaması: Evimizin kapısı açık

Başak Demirtaş'tan Muharrem İnce açıklaması: Evimizin kapısı açık

Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül görüşmesinin detaylarını anlattı

Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül görüşmesinin detaylarını anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.