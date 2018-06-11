TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "FETÖ, PKK ve DEAŞ'ın da inlerine girdik. İnşallah adım adım Kandil'e de giriyoruz." dedi.

Aydın, Besni ilçesinde, GAP Adıyaman 1. Kısım ile Besni Arazi Toplulaştırması ve Tarla içi Geliştirme Hizmetlerinin Açılışı ve Altyapı Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Aydın, burada yaptığı konuşmada, birilerinin çukur siyaseti yapıp yıkmak için temel kazdığını, kendileri ise halkın ayağına en iyi hizmeti sunmak için temel kazdıklarını belirtti.

Teröre karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini vurgulayan Aydın, ''Bu ülkenin birlik ve dirliğine kasteden her kim olursa, adı sanı ne olursa olsun bütün terör örgütlerine de aynı şekilde, aynı kararlılıkla hamdolsun millet ve devlet olarak kararlı bir mücadele sürdürüyoruz. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bu hainlere karşı gereken cevabı veriyoruz. Türkiye'yi sınırlarımızın güneyindeki Irak ve Suriye'deki bütün terör örgütlerinden ve tehditlerden hamdolsun kurtarıyoruz. İnlerine gireceğiz dedik ve girdik. FETÖ, PKK ve DEAŞ'ın da inlerine girdik. İnşallah adım adım Kandil'e de giriyoruz." diye konuştu.