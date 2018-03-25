İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bugün Suriye'de ABD'nin, Rusya'nın üsleri var, terör örgütlerinin, zalim Esed'in yönettiği yerler var ama herkesin ulaşmaya çalıştığı, tabiri caizse kapağı atmaya çalıştığı bölge El Bab ve Cerablus bölgesidir. İnşallah Afrin'i de ihya edeceğiz." dedi.

Narlıdere Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen AK Parti Narlıdere 6. Olağan Kongresi'ne katılan Dağ, kongrelerde geçmiş 3 yılın muhasebesini ve gelecek 3 yılın planlamasını yaptıklarını belirtti.

Zaman zaman muhalefet yaptığını zannedenlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bazı sözler söylediğini aktaran Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkede 81 milyon yurttaşın gururla anlatacağı, 'Benim böyle bir Cumhurbaşkanım var' diyeceği bir lidere sahibiz. Öyle bir teşkilat kurdu ki Recep Tayyip Erdoğan, Narlıdere'de de Yüksekova'da da bu teşkilat var. Bize laf edenler burada konuşurken gidip Şemdinli'de, Hakkari'de, Ağrı'da bir teşkilatları dahi yok. Bu ülkenin Cumhurbaşkanını dünyadaki 7,5 milyar insanın 5 milyarı ismen biliyor. En az bir milyar insan da Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyor. Bu sevgi yürekten konuşmaktan kaynaklanır."