"İnşallah hep birlikte güçlü bir Türkiye'yi kurarız"

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Güçlü bir liderle, güçlü bir hükümetle, güçlü bir parlamentoyla inşallah hep birlikte güçlü bir Türkiye'yi kurarız. Evlatlarımıza daha iyi bir Türkiye emanet ederiz, bundan hiç şüpheniz olmasın. Geçmişe kıyasla çok daha iyiyiz ama yapmamız gerekenler de var." dedi.

Yılmaz, Sivas'ın Gemerek ilçesi Karaağıl köyü şenliklerinde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'daki seçimlere değinerek bu seçimlerde milletin iki hususta karar vereceğini söyledi.

Seçmenlerin cumhurbaşkanını seçeceğini ve aynı zamanda cumhurbaşkanına hükümeti kurma yetkisi vereceğini dile getiren Yılmaz, "Birçok aday var ve bu adaylara bakacaksınız, hangisinin devlet tecrübesi var, hangisinin başbakanlık, cumhurbaşkanlığı tecrübesi var. Hangisinin çakılı bir çivisi var, bir ona bakmak lazım." diye konuştu.

Devlet yönetmek için tecrübe ve cesaret gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Bu milletin hayali var, yeniden büyük Türkiye. Herkesin işi olsun, aşı olsun, herkesin evi olsun. Bunun için birlik ve dirliğimizi daim etmemiz lazım, kardeşliğimizi pekiştirmemiz lazım, birlik, bereket, bolluk olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.