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"İnşallah Kandil'de de bunların kökünü kurutacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2018 12:44 | Son Güncelleme

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: - "Bizim terörle mücadelemiz devam edecek. Bu şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacak, kalmıyor da zaten. Fırat Kalkanı'nda, Afrin'de bunu gösterdik. Şimdi de inşallah Kandil'de bunların hepsinin tepelerine iniyoruz. Hepsinin kökünü kurutacağız" - "Kim ne yaparsa yapsın, kim ne söylerse söylesin, kim bu terör örgütlerine nasıl ve ne şekilde destek verirse versin bizim mücadelemiz bunların kökü kurutuluncaya kadar devam edecek"

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bizim terörle mücadelemiz devam edecek. Bu şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacak, kalmıyor da zaten. Fırat Kalkanı'nda, Afrin'de bunu gösterdik. Şimdi de inşallah Kandil'de bunların hepsinin tepelerine iniyoruz. Hepsinin kökünü kurutacağız." dedi.

Elvan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bulunan Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti.

Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın eşlik ettiği Elvan, şehitler için dua okudu, aileleri ve yakınlarıyla bayramlaştı.

Elvan, şehit mezarlarına karanfil bıraktıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Türk milletinin vatanı, milleti, devleti ve bayrağı için şehit olmaya hazır olduğunu vurgulayan Elvan, bunun Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında tüm dünyaya gösterildiğini aktardı.

Elvan, terörle mücadele konusunda taviz verilmeyeceğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bizim terörle mücadelemiz devam edecek. Bu şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacak, kalmıyor da zaten. Fırat Kalkanı'nda, Afrin'de bunu gösterdik. Şimdi de inşallah Kandil'de bunların hepsinin tepelerine iniyoruz. Hepsinin kökünü kurutacağız. Bu mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek. Asla taviz verilmesi söz konusu olmayacak ve bu konuda asla müsamaha gösterilmeyecek."

Terörle mücadele konusunda son yıllarda çok iyi mesafeler alındığını dile getiren Bakan Elvan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da vatandaşların artık güven içerisinde yaşadığını ifade etti.

Elvan, henüz 13, 14 yaşındaki çocukları ailelerinden alarak dağlara kaçıranların kökünün önemli ölçüde kurutulduğunu belirterek ailelerin huzur ve mutluluk içerisinde yaşamlarını sürdürdüğünü söyledi.

Kendileri için en önemli hususların, ülkenin birliği, bütünlüğü, milletin huzuru, refahı ve güven içerisinde yaşaması olduğunu anlatan Elvan, şunları kaydetti:

"PKK terör örgütü başta olmak üzere terör örgütleri milletimizin huzur ve güven içerisinde yaşamasını hiçbir zaman istemediler. Kürt kimliğinin arkasına sığınan PKK terör örgütü, o bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimize her türlü baskıyı, tehdidi yaptılar. Ondan sonra da dediler ki 'Biz sizleri düşünüyoruz, siz Kürt kardeşlerimizi düşünüyoruz.' Onlar Kürt kardeşlerimizi hiçbir zaman düşünmedi ve düşünmeyecekler. Onlar birilerinin vesayeti altında olan, birilerinin talimatıyla hareket eden terör örgütleri. Mücadelemiz devam edecek. Kim ne yaparsa yapsın, kim ne söylerse söylesin, kim bu terör örgütlerine nasıl ve ne şekilde destek verirse versin bizim mücadelemiz bunların kökü kurutuluncaya kadar devam edecek."

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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin

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