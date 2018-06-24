AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Demokrasinin vazgeçilmezi seçimler ve sandıklar, bugün de yansımasını görüyoruz. İnşallah oy kulanım oranının yüzde 90'lara varacağı bir seçim olur." dedi.

Çalık, eşi Kenan Çalık ile Battalgazi ilçesine bağlı Malatya Anadolu Lisesi'ndeki 1074 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Çalık, seçimin, ülke, millet ve gelecek için hayırlar getirmesini temenni ederek, düne kadar siyasilerin çalıştığını bugün ise seçmenlerin vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandığa gittiğini anlattı.

Sandıkları gezdiklerini ve sandık güvenliğinin sağlandığını, oyların güven içinde kullanıldığını gördüklerini aktaran Çalık, "Demokrasinin vazgeçilmezi seçimler ve sandıklar, bugünde yansımasını görüyoruz. İnşallah oy kulanım oranının yüzde 90'lara varacağı bir seçim olur. Milletin iradesi hepimizin saygı duyacağı son karar olur. " diye konuştu.

Ülkenin her alanda gelişmesi adına gayret gösterdiklerini anımsatan Çalık, şunları kaydetti:

"Terör örgütlerinden arındırılmış, güvenliğin tesis edildiği, eğitimin sağlığın, hukukun, adaletin sağlandığı bir Türkiye için çalıştık. Bundan sonra da büyüyen ve gelişen bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz."

