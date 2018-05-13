"İnşallah Türkiye'yi şahlandıracağız"

"Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük, ihracatımızı 5 kat artırdık, her yıl 1 milyon gencimize iş, aş bulduk. Ama Türkiye'ye bu büyüme yeter mi? 'Yetmez' dedik. Dedik ki, deyim yerindeyse 'bu aracın, makinenin hızlanması lazım, bizim 2023 hedeflerimiz var.' Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 100. yıl hedefleri var. Bu hedeflere yetişebilmemiz için bizim bir anlamıyla makas değiştirmemiz lazım. O gün milletimiz 'evet' dedi. Şimdi de 24 Haziran'da da Allah nasip ederse bu sistemin başında, kim bu millete hizmet etsin onu seçecek. Bu sistem iki ayaklı, birincisi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ikincisi aynı güçte güçlü bir meclis. Güçlü meclis, güçlü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, güçlü yürütmeyle Türkiye, inşallah 24 Haziran'dan sonra, istikrar ve güven bozulmadığı sürece, yoluna şahlanarak gidecek. İrade var, cesaret var, erdem var, inşallah Türkiye'yi şahlandıracağız."

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Güçlü meclis, güçlü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, güçlü yürütmeyle Türkiye, inşallah 24 Haziran'dan sonra, istikrar ve güven bozulmadığı sürece, yoluna şahlanarak gidecek. İrade var, cesaret var, erdem var, inşallah Türkiye'yi şahlandıracağız." dedi.

"Türkiye'nin 2013'te yakaladığı en düşük enflasyon ve faiz oranları karşısında hayrete düşenler, Türkiye'ye Gezi olaylarıyla kumpas kuranlar, o gün faizleri, enflasyonu yükselterek bu millete fatura ödetenler, bugün farklı senaryolarla insanlarımıza algı operasyonları çekmeye çalışıyorlar. Evet, millet değişim istiyor. Millet gerçekten kendini temsil edenleri listelerinde görmek istiyor, bunda hiçbir şüphe yok ve herkes bunu özgürce dile getirebilir. Ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bu noktada gereken titizliği ve hassasiyeti gösterecek."

Bakan Tüfenkci, 15 Temmuz'dan sonra terör saldırılarının arttığını, ardından da ekonominin yıpratılmaya çalışılarak Türkiye'nin hem itibarının hem de ekonomisinin çökertilmeye çalışıldığını belirtti.

- "Bu partinin rotasını millet çizdi"

"Cumhurbaşkanımızı yalnızlaştırma noktasında Türkiye çapında bir operasyon var." diyen Tüfenkci, şunları aktardı:

"İşte 'Cumhurbaşkanlığında cumhurbaşkanımıza vereceğiz, milletvekilliğinde şuna, buna vereceğiz.' Bu bir operasyondur. Eğer çatı adaylarını çıkarabilselerdi, eğer bir ittifakla cumhurbaşkanı adaylarını çıkarabilselerdi o zaman başka bir hikaye yazacaklardı. Şimdi askersiz komutan oluşturma adına, güçlü mecliste güçsüz bir AK Parti veya iktidar oluşturma adına bir takım operasyonlar yapılıyor. Ama ben inanıyorum ki millet bu operasyonu da bozacak. Biz milletin ferasetine inanıyor, güveniyoruz. Bu partinin rotasını millet çizdi, inşallah bundan sonra da milletin dediği olacak. Onun için zaten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik. Artık bundan sonra milletin iradesinin dışında bir şey olmasın diye, vesayet odakları güç devşirmesin diye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik."

Tüfenkci, AK Parti hükümetleri olarak Malatya'ya verdikleri sözleri yerine getirmenin rahatlığı içerisinde olduklarını bildirdi.