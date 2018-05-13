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"İnşallah Türkiye'yi şahlandıracağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2018 15:54 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: - "Güçlü meclis, güçlü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, güçlü yürütmeyle Türkiye, inşallah 24 Haziran'dan sonra, istikrar ve güven bozulmadığı sürece, yoluna şahlanarak gidecek. İrade var, cesaret var, erdem var, inşallah Türkiye'yi şahlandıracağız" - "Cumhurbaşkanımızı yalnızlaştırma noktasında Türkiye çapında bir operasyon var. İşte 'Cumhurbaşkanlığında cumhurbaşkanımıza vereceğiz, milletvekilliğinde şuna, buna vereceğiz.' Bu bir operasyondur" - "Şimdi askersiz komutan oluşturma adına, güçlü mecliste güçsüz bir AK Parti veya iktidar oluşturma adına, bir takım operasyonlar yapılıyor. Ama ben inanıyorum ki millet bu operasyonu da bozacak"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Güçlü meclis, güçlü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, güçlü yürütmeyle Türkiye, inşallah 24 Haziran'dan sonra, istikrar ve güven bozulmadığı sürece, yoluna şahlanarak gidecek. İrade var, cesaret var, erdem var, inşallah Türkiye'yi şahlandıracağız." dedi.

Tüfenkci, Malatya'da bir restoranda muhtarlarla bir araya geldi.

Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğini vurgulayan Tüfenkci, 16 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini ve Türkiye'nin makas değiştirdiğini ifade etti.

Tüfenkci, AK Parti iktidarlarının yaptığı hizmetlere ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük, ihracatımızı 5 kat artırdık, her yıl 1 milyon gencimize iş, aş bulduk. Ama Türkiye'ye bu büyüme yeter mi? 'Yetmez' dedik. Dedik ki, deyim yerindeyse 'bu aracın, makinenin hızlanması lazım, bizim 2023 hedeflerimiz var.' Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 100. yıl hedefleri var. Bu hedeflere yetişebilmemiz için bizim bir anlamıyla makas değiştirmemiz lazım. O gün milletimiz 'evet' dedi. Şimdi de 24 Haziran'da da Allah nasip ederse bu sistemin başında, kim bu millete hizmet etsin onu seçecek. Bu sistem iki ayaklı, birincisi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ikincisi aynı güçte güçlü bir meclis. Güçlü meclis, güçlü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, güçlü yürütmeyle Türkiye, inşallah 24 Haziran'dan sonra, istikrar ve güven bozulmadığı sürece, yoluna şahlanarak gidecek. İrade var, cesaret var, erdem var, inşallah Türkiye'yi şahlandıracağız."

Tüfenkci, 7 Haziran seçimlerine dikkati çekerek, o dönem Türkiye'ye kumpas kuranların, Türkiye'yi hükümetsiz bırakanların 15 Temmuz'u gerçekleştirdiğini aktardı.

FETÖ'nün darbe girişimiyle milletin millete kırdırılmaya çalışıldığına dikkati çeken Tüfenkci, o gün milletin sivil direnişi ile darbeye "dur" dediğini ifade etti.

- "Algı operasyonları çekmeye çalışıyorlar"

Bakan Tüfenkci, 15 Temmuz'dan sonra terör saldırılarının arttığını, ardından da ekonominin yıpratılmaya çalışılarak Türkiye'nin hem itibarının hem de ekonomisinin çökertilmeye çalışıldığını belirtti.

Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin 2013'te yakaladığı en düşük enflasyon ve faiz oranları karşısında hayrete düşenler, Türkiye'ye Gezi olaylarıyla kumpas kuranlar, o gün faizleri, enflasyonu yükselterek bu millete fatura ödetenler, bugün farklı senaryolarla insanlarımıza algı operasyonları çekmeye çalışıyorlar. Evet, millet değişim istiyor. Millet gerçekten kendini temsil edenleri listelerinde görmek istiyor, bunda hiçbir şüphe yok ve herkes bunu özgürce dile getirebilir. Ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bu noktada gereken titizliği ve hassasiyeti gösterecek."

- "Bu partinin rotasını millet çizdi"

"Cumhurbaşkanımızı yalnızlaştırma noktasında Türkiye çapında bir operasyon var." diyen Tüfenkci, şunları aktardı:

"İşte 'Cumhurbaşkanlığında cumhurbaşkanımıza vereceğiz, milletvekilliğinde şuna, buna vereceğiz.' Bu bir operasyondur. Eğer çatı adaylarını çıkarabilselerdi, eğer bir ittifakla cumhurbaşkanı adaylarını çıkarabilselerdi o zaman başka bir hikaye yazacaklardı. Şimdi askersiz komutan oluşturma adına, güçlü mecliste güçsüz bir AK Parti veya iktidar oluşturma adına bir takım operasyonlar yapılıyor. Ama ben inanıyorum ki millet bu operasyonu da bozacak. Biz milletin ferasetine inanıyor, güveniyoruz. Bu partinin rotasını millet çizdi, inşallah bundan sonra da milletin dediği olacak. Onun için zaten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik. Artık bundan sonra milletin iradesinin dışında bir şey olmasın diye, vesayet odakları güç devşirmesin diye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik."

Tüfenkci, AK Parti hükümetleri olarak Malatya'ya verdikleri sözleri yerine getirmenin rahatlığı içerisinde olduklarını bildirdi.

Kentte tamamlanan ve yapımı süren çalışmalar hakkında da bilgiler veren Tüfenkci, yatırımların tüm hızıyla süreceğine işaret etti.

Bakan Tüfenkci, AK Parti'nin Malatya'ya çok şeyler yaptığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İhalesi yapıldı, çalışmaları başladı. Kuzeyi güneye bağlayan Erzincan-Refahiye-Kemaliye-Arapgir üzerinden bir çevre yolu daha geliyor. Buradan da Diyarbakır ve İskenderun-Adana'ya bağlanacak bir yolu da açıyoruz. Bu da Malatya'mızın ulaşım aksında çok farklı bir noktada olmasını sağlayacak."

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin de katıldı.

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