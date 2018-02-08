"İnsan Hakları" istişare toplantısı

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, burada yaptığı konuşmada, "Göreve başladığımız günden bu yana yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında milletvekillerimizi bilgilendirdik ve durum değerlendirmesi yaptık. Bundan sonraki çalışmalarımıza yönelik eylem planı ile ilgili yol haritası belirledik." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, AK Parti'nin insan hakları politikalarının yanı sıra kadın şiddetine karşı yapılan çalışmalar, Avrupa'daki İslamofobi, çalışan hakları, hasta hakları, sığınmacı hakları, uyuşturucuyla mücadele ve sokak hayvanları gibi birçok konu ele alınarak, katılımcıların talep ve önerileri talepleri alındı.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, parti genel merkezinde İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare toplantısında, kadın milletvekilleri, Türkiye'de ve dünyada "İnsan Hakları" üzerine kalıcı ve sürdürülebilir çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye'de geçmişteki insan hakları ihlalleri yüzünden buruk acı yaşayan milyonlarca vatandaşın bulunduğunu belirten Kavakcı, bugün her vatandaşın derdiyle dertlenen bir lidere sahip oldukları için kendilerini şanslı hissettiklerini söyledi.

Kavakcı, "Kadınların önünü açan, gençleri her şeyin üzerinde tutan, insana ve insanlığa önem veren, sadece Türkiye'de değil, dünyanın neresinde bir mazlum varsa sahiplenen bir dünya liderimiz var. Bizim insan hakları rehberimiz Peygamber Efendimizin Veda Hutbesi'dir. Bu sorumluluğun bilinciyle ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemizde ve dünyada nerede mazlum varsa elimizi uzatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ve TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın yanı sıra TBMM Katip Üyesi Sema Kırcı, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır, Ak Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcıları Hüsnüye Erdoğan ile Emine Yavuz Gözgeç, Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, İstanbul Milletvekilleri Fatma Benli, Tülay Kaynarca, Serap Yaşar, Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal, Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta katıldı.