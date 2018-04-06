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İnsan Hakları Komisyonu işitme engellilerin de sorunlarına el attı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 11:06 | Son Güncelleme

TBMM İnsan Hakları Komisyonu, işitme engellilerin sorunları konusunda alt komisyon kurmayı planlıyor - İşitme engelli derneklerin başkanları ile görüşen Komisyon Başkanı Serdar, Cezaevleri Alt Komisyonundan, gittikleri cezaevlerinde işitme engellilerle de görüşülmesini istedi

COŞKUN ERGÜL - Türkiye'de ve yurt dışında yaşanan insan hakları ihlalleri konusunda, gerek alt komisyon kurarak, gerekse de yerinde incelemelerde bulunan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, işitme engellilerin de sorunlarına el attı.

Komisyon Başkanı Ömer Serdar, Uluslararası Engelliler Eğitim Spor ve Gençlik Derneği iş birliğinde yapılan "Uluslararası İşaret Dili Eğitim Projesi" kapsamında, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen işitme engelli dernek ve federasyonların başkanları ve temsilcileri ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Serdar, projenin detayları üzerinde görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Ömer Serdar, işitme engelli dernek ve federasyonların, komisyonlarından çeşitli talepleri olduğunu söyledi.

Heyetin, İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde, "işitme engellilerin sorunları ile ilgili alt komisyon" kurulmasını istediklerini vurgulayan Serdar, "Bu taleplerini aldık. Komisyonumuzda 24. Dönem'de bu konuyla ilgili bir alt komisyon oluşturuldu, onların yaptıkları bir çalışma var. Yaptıkları çalışma spesifik olarak olarak işitme engellilerle ilgili değil ama engellilerle alakalı olarak ortaya koydukları bir rapor var." dedi.

- "İletişim sorunlarını aktardılar"

Komisyon Başkanı Serdar, işitme engelli dernek ve federasyonların başkanları ve temsilcilerinin, cezaevlerindeki tutuklu veya hükümlü olan işitme engellilerin yaşadıkları iletişim sorunlarını aktardıklarını kaydetti.

Heyetin, onlara yasal mevzuat çerçevesinde görüşme imkanı sağlanmasını talep ettiğini dile getiren Serdar, "İşaret dili kullandıkları için telefonla görüşme imkanları yok. Bu, SEGBİS üzerinden yapılabilir mi diye bakacağız, bunun üzerinde çalışacağız." diye konuştu.

Ömer Serdar, görüşmenin hemen ardından, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden "bütün cezaevlerinde bulunan işitme engelli tutuklu ve hükümlü sayısı hakkında bilgi verilmesini istediğini" bildirdi.

Yazdırdığı bir yazıyla, Cezaevleri Alt Komisyonundan da "bundan sonra gidilen cezaevlerinde, münhasıran işitme engelli tutuklu ve hükümlülerle görüşülmesini ve onların dinlenilmesini istediğini" aktaran Serdar, görüştüğü heyetin eğitim konusunda da talepleri olduğunu vurguladı.

Komisyon Başkanı Serdar, "Heyete; bu konuyla ilgili alt komisyon kurulduğunda, kendilerinin yaptığı çalışmaların komisyona yansıtılabileceğini, buna ilişkin çözüm önerileri varsa ve mutabık kalınırsa bunu Hükümete tavsiye olarak sunabileceğimizi belirttik." dedi.

- "Mevzuat engeli varsa mevzuatın aşılması yönünde..."

İşitme engellilerin sosyal hayatta karşılaştıkları sıkıntılar konusunda, mevzuat engeli varsa mevzuatın aşılması yönünde, diğer konularda engel varsa da o engellerin, kamu kurumlarının talimatlandırılarak aşılması yönünde çaba sarfedeceklerine işaret eden Serdar, şöyle devam etti:

"Komisyon bünyesinde şu anda, faal olarak çalışmalarını yürüten 5 alt komisyonumuz var. Komisyon üyesi milletvekillerimizin bazıları, bazen iki alt komisyonda görev yapıyor. Bu komisyonlardan bir veya ikisinin raporlarını hazırlayıp çalışmalarını tamamlamaları halinde, işitme engellilerin sorunları konusunda alt komisyon kurmayı planlıyoruz. Ancak Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden gelen cevabi yazı uyarınca, hemen gereken çalışmaları yapacağız. Cezaevleri Alt Komisyonu da gittiği cezaevlerinde işitme engelli tutuklu ve hükümlüleri dinleyecek."

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