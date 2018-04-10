İnsan Hakları Komisyonundan Avrupa’da, İslamofobi incelemesi

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Serdar, Avrupa’daki İslam düşmanlığını derinlemesine araştırmaya çalıştıklarını, amaçlarının Müslümanların nasıl bir sıkıntı yaşadıklarını ve bunun ileride bir güvenlik sorunu haline dönüşüp dönüşmeyeceğini belirten bir rapor sunmak olduğunu söyledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu heyeti Avrupa’da artan İslamofobi eğilimlerini incelemek için Almanya’ya gitti. Komisyon Başkanı AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, AK Parti’nin Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’dan oluşan heyet, ilk önce Berlin’de faili meçhul kişilerce kundaklanan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Koca Sinan Camisini ziyaret etti. Heyet, ardından eski Almanya Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, Almanya İslam Konseyi (IR) Başkanı Burhan Kesici ve Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek ile görüştü.

Bünyelerinde bulunan Batı Ülkelerindeki İslam Düşmanlığını İnceleme Alt Komisyonu çalışmaları kapsamında Almanya’da bulunduklarına belirten İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Serdar, incelemelerin tamamlanmasının ardından bunu rapor haline getireceklerini aktardı.

Avrupa’daki İslam düşmanlığını derinlemesine araştırmaya çalıştıklarını dile getiren Serdar, amaçlarının Müslümanların nasıl bir sıkıntı yaşadıklarını ve bunun ileride bir güvenlik sorunu haline dönüşüp dönüşmeyeceğini belirten bir rapor sunmak olduğunu kaydetti.

Akademik düzeyde dünyanın barışı, huzuru ve güvenliği için dünya kamuoyuna ve İslam dünyasına öneriler sunmak istedikleri dile getiren Serdar;"Burada yaşayan insanların bu sosyolojinin bir parçası olduğu gerçeğini kabul etmeleri gerekiyor. Avrupa’ya baktığımızda dini topluluk olarak Hristiyanlardan sonra en fazla topluluk Müslümanlar. Dolayısıyla bunlar beraber yaşamak zorunda olan, birbirine entegre olması gereken topluluklar. Fakat buralardan çatışma alanı oluşturulunca bu bir güvenlik ve asayiş sorununa dönüşür, dolayısıyla insanlığın geleceğini tehdit eder hale gelir. Siyasetçilerin bu konuda sorumsuz açıklamaları da sosyolojide karşılığını buluyor"dedi.

Almanya İçişleri Bakanının ‘İslam Almanya’ya ait değildir’ şeklindeki açıklamasının sahada olumsuz yansımalarının görüldüğünü vurgulayan Serdar, Bu tip ifadelerin ileride toplumda bir asayiş sorununa dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Serdar, “Sorunun çözümü noktasında, geçmişte nasıl antisemitizm konusunda mevzuat düzenlemeleri yapılıp önlemler alındıysa şu anda da İslam ve Müslüman karşıtlığı konusunda da gerekiyorsa bir mevzuat değişikliği yapılmasının ve toplumda sorumlu açıklamalarla doğru bir algı oluşturmanın dünyanın barışına katkı sağlayacağını düşünüyorum”ifadelerini kullandı.