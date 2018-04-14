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İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Almanya temaslarını sürdürüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 13:05 | Son Güncelleme

Almanya’da temaslarını sürdüren TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar,"İslamofobi sadece Türkiye’nin sorunu değil, sadece İslam dünyasının sorunu da değil, herkesin sorunudur"dedi.İslamobofiyi araştırmak için Avrupa temaslarını sürdüren İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar ve beraberindeki heyet, Almanya’nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Nevzat Yasar Aşıkoğlu ve Avrupa İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Genel Sekreteri Bekir Altaş ile bir araya geldi.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Almanya temaslarını sürdürüyor

Almanya’da temaslarını sürdüren TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar,"İslamofobi sadece Türkiye’nin sorunu değil, sadece İslam dünyasının sorunu da değil, herkesin sorunudur"dedi.
İslamobofiyi araştırmak için Avrupa temaslarını sürdüren İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar ve beraberindeki heyet, Almanya’nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Nevzat Yasar Aşıkoğlu ve Avrupa İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Genel Sekreteri Bekir Altaş ile bir araya geldi. Serdar ve komisyon üyeleri, Köln’de kundaklanan Eyüp Sultan Camisi ile ilgili yetkililerinden bilgi aldı, çözüm önerilerini dinledi. Camilere yapılan saldırıların nedenleri konusunda görüş alan heyet, daha sonra çeşitli sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi.
Almanya’da Türk vatandaşlarının yaşadığı haksızlıklar karşısında hukuki sürecin zorlanması gerektiğini ifade ede Milletvekili Ömer Serdar,"İslamofobi, geçmişte yabancı düşmanlığı, Türkler açısından Türk düşmanlığı şeklinde ortaya çıktı. Sorunun çözümün noktasında söz konusu ülkelerdeki sivil toplum kuruluşlarının ortak bir platform oluşturup konunun devlet ve hükümetler düzeyine taşınması oldukça önemli. İslamofobi sadece Türkiye’nin sorunu değil, sadece İslam dünyasının sorunu da değil, herkesin sorunudur. Geçmişte nasıl antisemitizm bir sorun olarak vardıysa ve bugün antisemitizm ile ilgili yasal düzenlemeler yapıldıysa bununla da mücadele için gerekiyorsa yasal düzenlemeler yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Almanya temaslarını sürdürüyor

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