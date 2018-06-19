"İnsanımızın yüzünü güldürmeye geliyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "CHP olarak ülkemizin üzerine çöken kara bulutları dağıtmaya, insanımızın yüzünü güldürmeye geliyoruz." dedi.

Torun, partisince Ulubey ilçe meydanında düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Mecliste üç yıldır görev yaptığını belirten Torun, fındıkla ilgili sorunları sürekli gündeme getirdiğini söyledi.

Kendisinin dışında kimsenin fındık meselelerini konuşmadığını ifade eden Torun, "Fındıkta adalet yürüyüşü yapmasaydık, fındığımızı belki de bu paraya bile satamayacaktık. Ama bu yetmez. Fındık bizim her şeyimiz. Onun için iktidar istiyoruz. Söz veriyorum bu meydanda, bizim iktidarımızda fındığımız en az 15 lira olacak." diye konuştu.

Fındıkta kapalı kapılar arkasında oynanan oyunları bozacaklarını belirten Torun, "İktidar 'fındık üreticisine sahip çıkacağız’ söyleminden öteye geçemiyor. Cumhurbaşkanının ağzından fındık için neden bir söz çıkmıyor. Çünkü üretici bunların umurunda değil. Ama biz iktidara geleceğiz, kapalı kapılar ardında görüşmeler yapanların, 16 yıldır üreticiyi mağdur edenlerin oyunlarını bozacağız. Milyonlarca üreticiye bunun sözünü veriyorum." şeklinde konuştu.