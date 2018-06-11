"İnsanlar daha fazla et yeme fırsatı yakaladılar"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, market zincirlerinde uygun fiyata et satışı yapılması ile ilgili, "Eskiden insanlar et alamazken şimdi daha fazla et yeme fırsatı yakaladılar. Bu bağlamda hem hem esnaf kardeşlerimiz memnun hem de et alan memnun." dedi.
Bakan Fakıbaba, seçim çalışmaları kapsamında merkez Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet edip, talep ve sorunlarını dinledi.
Bakan Fakıbaba, seçim çalışmalarında vatandaşların hem kendilerine hem Cumhurbaşkanına büyük teveccüh gösterdiğini söyledi.
Her seçimde Şanlıurfa halkının Cumhurbaşkanına en büyük desteği verdiğini anlatan Fakıbaba, "Halkımızın 24 Haziran seçiminde desteğini vereceğine, yani güçlü meclis, lider, hükümet, güçlü Türkiye ve Şanlıurfa çıkacağını ben inanıyorum." dedi.
Fakıbaba, esnaf ziyaretleri sırasında girdiği kasaplara et fiyatları ile ilgili görüşlerini sorduğunu, et fiyatları konusunda halkın da esnafın da memnun olduğunu vurguladı.
Gittiği yerlerde market zincirlerinde satışa sunulan et fiyatlarını mutlaka incelediğini kaydeden Fakıbaba, şöyle konuştu:
"Markette pırıl pırıl etlerimiz 29 lira kıyma, 31 lira kuşbaşı. Kasap kardeşlerimiz de hemen hemen 35-40 lira arasında bazıları da 32-33 liraya veriyor. Soruyorum nasılsınız diye 'Allah bin bereket versin, çok kazanmıyoruz ama sürüm geliştiriyoruz.' diyorlar. Eskiden insanlar et alamazken şimdi daha fazla et yeme fırsatı yakaladılar. Bu bağlamda hem esnaf kardeşlerimiz memnun hem de et alan memnun. Et fiyatlarının regüle olduğunu ama bazı semtlerde, illerde fiyatlar çok yüksek diyebilirler bu çok doğaldır, bu vatandaşımızın tercihidir. 15 binin üzerinde markette normalde 29 liraya ben kıymayı veriyorum ama bonfileden kıyma yemek isteyen vatandaşlarımızın en doğal hakkıdır, tabii ki bunun fiyatı da yüksek olacaktır. Bu onun tercihidir. Bu bağlamda etin fiyatının regüle olduğunu görüyorum."
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