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"İnsanlarımız ülke gerçeklerini çok iyi biliyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 22:04 | Son Güncelleme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: - "İnsanlarımız ülke gerçeklerini çok iyi biliyor, kimlerin ülkeye hizmet etmek adına proje ürettiğini, fikir ortaya koyduğunu iyi biliyor" - "Gelecek nesillere daha iyi bir Türkiye bırakmak adına biz kesinlikle yorgun olmayacağız, rahatımızdan vazgeçeceğiz"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "İnsanlarımız ülke gerçeklerini çok iyi biliyor, kimlerin ülkeye hizmet etmek adına proje ürettiğini, fikir ortaya koyduğunu iyi biliyor." dedi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde Narin Kale, Kars ve Hacı Kağızman Caddesi, Dolmuş durakları mevkisi, ilçe pazarı ve İnönü Caddesi'nde esnafı gezen Arslan, vatandaşlarla sohbet etti. Arslan, bir iş yerinde ise demir dövdü.

Bakan Arslan, ziyaretin ardından İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi önünde yaptığı konuşmada, baba ocağı Kağızman'da esnaf ziyareti yaptıklarını hatırlatarak "Gerçekten bu ziyaretlerde gördük ki insanlarımız ülke gerçeklerini çok iyi biliyor, kimlerin ülkeye hizmet etmek adına proje ürettiğini fikir ortaya koyduğunu ve bunları gerçekleştireceğini iyi biliyor." dedi.

Vatandaşların Recep Tayyip Erdoğan'a inandıklarını ifade eden Arslan, "Diyolar ki Recep Tayyip Erdoğan bugüne kadar yaptıkları yapacaklarının teminatıdır, dolayısıyla biz Erdoğan'ın açıklamalarına inanıyoruz. Sayın Erdoğan'ın söylediklerini tek tek yapacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adaylarının belli olmasıyla vatandaşların diğer parti adaylarından bir beklenti oluştuğunu ancak muhalefetin seçim söylemlerini dinledikten sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durduklarını anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Diğer parti adaylarının bir beklenti oluşturduğunu ve insanların da haklı olarak bir bakalım ne söylüyor önce onları bir dinleyelim sonra karar verelim dediklerini, ancak seçim sathı mahallinde muhalafet adaylarının söylemlerini dinledikten sonra kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında daha güçlü bir şekilde durdu. Zira diyorlar ki 'İstanbul'da İzmir'de Ankara'da Çanakkale'de büyük projeler ve bunlar yap-işlet-devret modeliyle yapılıyorsa biz biliyoruz ki ülkenin milli kaynaklarıyla toplanan vergilerlede ülkenin geriye kalan yerlerine hizmet yapılıyor. İşte bunun için Kağızman, Kars bir şantiyeye dönmüş durumda. Bunu bile bile muhalefet adaylarının Türkiyeyi 2002 öncesine götüreye çalışan söylemlerini, projeleri durdurma söylemlerine hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde prim vermeyeceğiz, boş lafa karnımız tok' diyorlar."

- "Gelecek nesillere iyi bir Türkiye bırakmak adına rahatımızdan vazgeçeceğiz"

Bakan Arslan, ilçede 7 saaten fazla esnaf ziyareti yaptıklarını anımsatarak, "Tek tek esnafımızı gezdik, bilgi, fikir alışverişi yaptık. Buradan enerji dolu olarak dönmemize daha fazla hizmet etmemize sebep olacak. Buraya gelip oturduğumuzda değerli büyüklerim ve arakadaşlarım dedik ki herhalde yorulmuşsunuz, bende dedim ki hayır. Hasan el-Benna'nın bir sözü var diyor ki 'yarınlar yorgun olanların değil rahatından vazgeçenlerindir' işte yarınları daha iyi kurabilmemiz adına, çocuklarımıza, gelecek nesillere daha iyi bir Türkiye bırakmak adına biz kesinlikle yorgun olmayacağız, rahatımızdan vazgeçeceğiz ve bunu gecemizi gündüzümüze katarak yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi aynı düsturla devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Kağızman Kars ziyaret

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