Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "İnsanlarımız ülke gerçeklerini çok iyi biliyor, kimlerin ülkeye hizmet etmek adına proje ürettiğini, fikir ortaya koyduğunu iyi biliyor." dedi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde Narin Kale, Kars ve Hacı Kağızman Caddesi, Dolmuş durakları mevkisi, ilçe pazarı ve İnönü Caddesi'nde esnafı gezen Arslan, vatandaşlarla sohbet etti. Arslan, bir iş yerinde ise demir dövdü.

Bakan Arslan, ziyaretin ardından İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi önünde yaptığı konuşmada, baba ocağı Kağızman'da esnaf ziyareti yaptıklarını hatırlatarak "Gerçekten bu ziyaretlerde gördük ki insanlarımız ülke gerçeklerini çok iyi biliyor, kimlerin ülkeye hizmet etmek adına proje ürettiğini fikir ortaya koyduğunu ve bunları gerçekleştireceğini iyi biliyor." dedi.

Vatandaşların Recep Tayyip Erdoğan'a inandıklarını ifade eden Arslan, "Diyolar ki Recep Tayyip Erdoğan bugüne kadar yaptıkları yapacaklarının teminatıdır, dolayısıyla biz Erdoğan'ın açıklamalarına inanıyoruz. Sayın Erdoğan'ın söylediklerini tek tek yapacağına inanıyoruz." diye konuştu.