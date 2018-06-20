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"İP artık Kandil'in sesi haline gelmiştir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 15:12 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: - "PKK partisi, İP'e 'size oy vereceğiz' diyor. İP artık Kandil'in sesi, HDP'nin eş partisi haline gelmiştir"

MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "PKK partisi, İP'e 'size oy vereceğiz' diyor. İP artık Kandil'in sesi, HDP'nin eş partisi haline gelmiştir." dedi.

Akçay, seçim çalışmaları kapsamında Salihli ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Seçimlerin önemine değinen Akçay, AK Parti ile yaptıkları ittifakın ne anlama geldiğini anlattı.

Akçay, "Cumhur İttifakı milli duruştur, millete beka, şühedaya vefadır. Cumhur İttifakı, Cumhuriyetin iradesi, milletin ta kendisidir. Cumhur İttifakı milli aklın ürünüdür. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bu aklın neticesidir. Cumhur İttifakı adaletin, ahlakın, sabrın, huzurun, sükunetin, istikrarın, birliğin güvencesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ise bu güvencenin hareket ve yönetim merkezidir." diye konuştu.

- "CHP, İP ve HDP arasında ittifak vardır"

CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin "yıkım ittifakı" çatısı altında birleştiğini savunan Akçay, bu ittifakın merkezinde HDP'nin olduğunu söyledi.

Akçay, CHP ve İYİ Parti'nin HDP'yi Meclise taşıma gayreti içinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"CHP, İP ve HDP arasında artık gizlemedikleri bir iş birliği ve ittifak vardır. Özellikle MHP’den intikam almak isteyen İP'in HDP etrafında dolanması ibretlik bir durumdur. Parti program taslağına sözde Kürdistan ibaresini koyan, parti programına İmralı canisi terörist Öcalan'ın 'eşit vatandaşlık' tanımını yerleştiren, yabancı bakanlara sözde 'Kürt Sorununu biz çözeceğiz' diyen, 'HDP onurumuzdur' diyeni kurucu yapan, HDP'nin seçim müziklerini yapanı genel başkan yardımcısı yapan, milletvekili adayları HDP'ye 'birlikte yıkacağız' diyen bir parti olan İP, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile her şart ve zeminde yan yana geliyor. PKK partisi İP'e 'size oy vereceğiz' diyor. İP artık Kandil'in sesi, HDP'nin eş partisi haline gelmiştir."

"Beş benzemez ittifakının tek amacı kriz ve kaostan rant devşirmektir. Milletten göremedikleri desteği kaosta arıyorlar." ifadesini kullanan Akçay, "Milletimiz şer ittifakının sonu gelmez türbülanslarına geçit vermeyecek, onların tüm planlarını boşa çıkaracaktır. 24 Haziran'da kazanan cumhur olacaktır. Güçlü Türkiye için MHP Mecliste güçlü bir şekilde yerini alacaktır. Kazanan Türkiye olacaktır, Manisa olacaktır, Salihli olacaktır. Kazanan umut, birlik, bereket olacaktır. 24 Haziran'da kazanan Milli Mücadele ruhu, zafer ise Kızılelma ülküsünde buluşan Türkiye'nin olacaktır." dedi.

Akçay, daha sonra Salihli Vergi Dairesi ve Mal Müdürlüğünü ziyaret etti. Ardından Salihli'deki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Akçay, partisinin projelerini anlattı.

Akçay'a MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP Manisa milletvekili adayı Hüseyin Şahin Erturun ve partililer eşlik etti.

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24 haziran Erkan Akçay MHP seçim

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