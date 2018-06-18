AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "FETÖ, MHP'yi ele geçiremedi. Ama ne yaptı? Ondan ayrılanlara dedi, 'Siz bir parti kurun, adı İP olsun'. İP'in ipiyle kuyuya inilmez. İP'in ipi doğrudan Pensilvanya'ya bağlı." dedi.
Eroğlu, Afyonkarahisar'ın Başmakçı, Dazkırı ve Evciler ilçelerinde düzenlenen mitinglerde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi yaklaşık 4 kat büyüttüklerini söyledi.
IMF'ye borçları ödediklerini belirten Eroğlu, "Muazzam yatırımlar yaptık. Türkiye büyüdükçe Batı ülkemizin önünü kesmek için büyük gayret sarf ediyor. Çünkü onlarda büyük proje kalmadı. Dünyada 10 dev proje var. Mega diyoruz, dev, muazzam projeler. Bunların 6'sı Türkiye'de." diye konuştu.
- "Tarihimizdeki en önemli seçim bu seçim"
Türkiye'nin yüzde 7,4 büyüme ile bu alanda rekorlara imza attığını vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti:
"Muhteşem bir kalkınma, gelişme devam ediyor. Ama Batı bunu hazmedemiyor. Çünkü onların korkusu hala devam ediyor. Dolayısıyla, 'Türkiye'nin önünü nasıl keseriz, gönül coğrafyasının son kalesini nasıl yıkarız, nasıl Suriye'ye dönüştürürüz' diye hesaplar yapıyorlar. Batının planları bitmiyor. Bütün Batı 200 yıldır bu milleti yok etmek, bayrağımızı indirmek, ezanı susturmak için plan yapıyor. Tarihimizdeki en önemli seçim bu seçim. Bu seçim sadece Türkiye'nin seçimi değil. Eğer bu seçim kaybedilir, şer ittifakı kazanırsa kazandığımız her şey geri döner. Çünkü ben bunların cemaziyelevvelini çok iyi biliyorum."
- "Vay bre gafiller"
Eroğlu, Deniz Baykal'ı ekarte etmek isteyen FETÖ'nün, MHP'yi de ele geçirmeye çalıştığına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Fakat Devlet Bahçeli bu oyunu gördü ve oyunu bozdu. FETÖ, MHP'yi ele geçiremedi. Ama ne yaptı? Ondan ayrılanlara dedi, 'Siz bir parti kurun, adı İP olsun'. İP'in ipiyle kuyuya inilmez. İP'in ipi doğrudan Pensilvanya'ya bağlı. Bir de Temel Karamollaoğlu'na ne oluyor, onu da anlayamadım. Yani Erbakan hocayla yakın çalışan biriyim. Erbakan hocanın bu ittifakta oyları kime gidiyor? İşte bayrak, şehitler düşmanı, ezan düşmanı kişilere gidiyor. Dolayısıyla kemikleri sızlar. Bugün Sandıklı ilçesinde gördüm, 10 kişi toplanmış, Temel'in resmiyle dolaşıyorlar. Vay bre gafiller. Hocamın ifadesiyle, 'sizi gidi sizi gafiller'. Dolayısıyla onlara ancak böyle söylenir."
Daha sonra Eroğlu, Kızılören ilçesine geçerek vatandaşlarla bayramlaştı.
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