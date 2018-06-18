HABER

"İP'in ipi doğrudan Pensilvanya'ya bağlı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 21:36 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "FETÖ, MHP'yi ele geçiremedi. Ama ne yaptı? Ondan ayrılanlara dedi, 'Siz bir parti kurun, adı İP olsun'. İP'in ipiyle kuyuya inilmez. İP'in ipi doğrudan Pensilvanya'ya bağlı" - "Bir de Temel Karamollaoğlu'na ne oluyor, onu da anlayamadım. Yani Erbakan hocayla yakın çalışan biriyim. Erbakan hocanın bu ittifakta oyları kime gidiyor? İşte bayrak, şehitler düşmanı, ezan düşmanı kişilere gidiyor. Dolayısıyla kemikleri sızlar"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "FETÖ, MHP'yi ele geçiremedi. Ama ne yaptı? Ondan ayrılanlara dedi, 'Siz bir parti kurun, adı İP olsun'. İP'in ipiyle kuyuya inilmez. İP'in ipi doğrudan Pensilvanya'ya bağlı." dedi.

Eroğlu, Afyonkarahisar'ın Başmakçı, Dazkırı ve Evciler ilçelerinde düzenlenen mitinglerde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi yaklaşık 4 kat büyüttüklerini söyledi.

IMF'ye borçları ödediklerini belirten Eroğlu, "Muazzam yatırımlar yaptık. Türkiye büyüdükçe Batı ülkemizin önünü kesmek için büyük gayret sarf ediyor. Çünkü onlarda büyük proje kalmadı. Dünyada 10 dev proje var. Mega diyoruz, dev, muazzam projeler. Bunların 6'sı Türkiye'de." diye konuştu.

- "Tarihimizdeki en önemli seçim bu seçim"

Türkiye'nin yüzde 7,4 büyüme ile bu alanda rekorlara imza attığını vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Muhteşem bir kalkınma, gelişme devam ediyor. Ama Batı bunu hazmedemiyor. Çünkü onların korkusu hala devam ediyor. Dolayısıyla, 'Türkiye'nin önünü nasıl keseriz, gönül coğrafyasının son kalesini nasıl yıkarız, nasıl Suriye'ye dönüştürürüz' diye hesaplar yapıyorlar. Batının planları bitmiyor. Bütün Batı 200 yıldır bu milleti yok etmek, bayrağımızı indirmek, ezanı susturmak için plan yapıyor. Tarihimizdeki en önemli seçim bu seçim. Bu seçim sadece Türkiye'nin seçimi değil. Eğer bu seçim kaybedilir, şer ittifakı kazanırsa kazandığımız her şey geri döner. Çünkü ben bunların cemaziyelevvelini çok iyi biliyorum."

- "Vay bre gafiller"

Eroğlu, Deniz Baykal'ı ekarte etmek isteyen FETÖ'nün, MHP'yi de ele geçirmeye çalıştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Fakat Devlet Bahçeli bu oyunu gördü ve oyunu bozdu. FETÖ, MHP'yi ele geçiremedi. Ama ne yaptı? Ondan ayrılanlara dedi, 'Siz bir parti kurun, adı İP olsun'. İP'in ipiyle kuyuya inilmez. İP'in ipi doğrudan Pensilvanya'ya bağlı. Bir de Temel Karamollaoğlu'na ne oluyor, onu da anlayamadım. Yani Erbakan hocayla yakın çalışan biriyim. Erbakan hocanın bu ittifakta oyları kime gidiyor? İşte bayrak, şehitler düşmanı, ezan düşmanı kişilere gidiyor. Dolayısıyla kemikleri sızlar. Bugün Sandıklı ilçesinde gördüm, 10 kişi toplanmış, Temel'in resmiyle dolaşıyorlar. Vay bre gafiller. Hocamın ifadesiyle, 'sizi gidi sizi gafiller'. Dolayısıyla onlara ancak böyle söylenir."

Daha sonra Eroğlu, Kızılören ilçesine geçerek vatandaşlarla bayramlaştı.

PARTNERSeksi hakem ve sevgilisi plajda aşka gelince...Seksi hakem ve sevgilisi plajda aşka gelince...
Erdoğan: Münbiç'te, 'devriye gezme olayı' dedik, o da başladı (4)Erdoğan: Münbiç'te, 'devriye gezme olayı' dedik, o da başladı (4)
Buldan’dan 'Susurluk ittifakı' çıkışıBuldan’dan 'Susurluk ittifakı' çıkışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakan Eroğlu

En Çok Okunan Haberler

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran seçimi sonucu için tahminini açıkladı: Yüzde 51 alacağım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran seçimi sonucu için tahminini açıkladı: Yüzde 51 alacağım

Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile yollarını ayırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da böyle duyurdu: Çarşamba ve perşembe günü yeni yönetim sistemini açıklayacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da böyle duyurdu: Çarşamba ve perşembe günü yeni yönetim sistemini açıklayacağım

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

Akın ettiler! Başvuru sayısı 500 bine yaklaştı

Akın ettiler! Başvuru sayısı 500 bine yaklaştı

Son dakika! Muharrem İnce'den AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili açıklaması

Son dakika! Muharrem İnce'den AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili açıklaması

İlginizi Çekebilir

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Diğer Haberler
Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den dikkat çeken çıkış: Selahattin Demirtaş, CHP istediği için içeride

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den dikkat çeken çıkış: Selahattin Demirtaş, CHP istediği için içeride

Bahçeli ne demek istedi? 'AK Parti bize mecbur kalacak'

Bahçeli ne demek istedi? 'AK Parti bize mecbur kalacak'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.