HABER

Irak Başbakanı İbadi: "Suriye’deki operasyonlar sürecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 15:08 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Suriye topraklarındaki terör örgütü DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonların devam edeceğini açıkladı.Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, başkent Bağdat’ta basın toplantısı düzenledi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Suriye topraklarındaki terör örgütü DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonların devam edeceğini açıkladı.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, başkent Bağdat’ta basın toplantısı düzenledi. Suriye’de DEAŞ’a karşı yürütülen hava saldırılarına değinen İbadi, "Suriye topraklarındaki terör örgütüne düzenlediğimiz operasyonlar devam edecek" dedi.
"Suriye’nin içişlerine karışmak istemiyoruz" diyen Başbakan İbadi, Suriye halkının kendi kaderini belirleme hakkına sahip olduğunu vurguladı.
Irak savaş uçakları, geçtiğimiz Perşembe günü sınır ötesine düzenlediği hava harekatında aralarında bazı yöneticilerinin bulunduğu 36 DEAŞ’lı teröristin öldürüldüğünü duyurmuştu.

HDP kararını verdi: Demirtaş aday, sıfır barajHDP kararını verdi: Demirtaş aday, sıfır baraj
Ekşi Sözlük'te 'CHP'nin adayı kim olsun?' anketi! 12 isim öne çıktıEkşi Sözlük'te 'CHP'nin adayı kim olsun?' anketi! 12 isim öne çıktı
Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum

AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum

Erdoğan ve Aliyev'den ortak açıklama

Erdoğan ve Aliyev'den ortak açıklama

AK Parti'den son dakika Abdullah Gül yorumu!

AK Parti'den son dakika Abdullah Gül yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i resmi törenle karşıladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız

Abdullah Gül-Temel Karamollaoğlu görüşmesi başladı

Abdullah Gül-Temel Karamollaoğlu görüşmesi başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.