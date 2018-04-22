Irak Başbakanı İbadi’den Anbar’a ikinci ziyaret

Irak Başbakanı Haydar İbadi, Anbar kentini terör örgütü DEAŞ’tan geri alınmasının ardından ikinci kez ziyaret etti.

Irak Başbakanı Haydar İbadi, sabah saatlerinde Anbar ilini ziyaret etti. Ziyaretine Felluce Üniversitesiyle başlayan İbadi’nin İl Meclisi ile bir toplantı düzenlemesi bekleniyor. Anbar’a terör örgütü DEAŞ’tan geri alındıktan sonra ikinci ziyaretini gerçekleştiren İbadi, üniversitede yaptığı açıklamada, “Herkes terörle savaşın daha fazla zaman alabileceğini düşünüyordu. Ancak biz beklenenden daha kısa süre içerisinde bu zaferi elde etmeyi başardık” dedi.

Ziyaret öncesi açıklama yapan Anbar İl Meclis Başkanı Yahya Abdulcelil, başta görevlerine son verilen memurlar ve tazminat olmak üzere Başbakan İbadi ile birçok konuyu ele alacaklarını söylemişti.