Irak Dışişleri Bakanı Caferi Meclis'te

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi'yi kabul etti.
TBMM Başkanlık Divanı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kabulde konuşan Kahraman, Caferi ve beraberindeki heyet ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Kahraman, Türkiye ve Irak'ın iki kardeş, dost ve komşu ülke olduğunu vurgulayarak, "İnşallah ileride daha güzel günlerde hep beraber olacağız." dedi.
İbrahim Caferi de Türkiye ve Irak arasındaki karşılıklı ziyaretlerin, iki ülke arasındaki derin dostluğun işareti olduğunu vurguladı.
Son dönemde Türkiye'ye yönelik her taraftan tehditlerin başladığını belirten Caferi, "Elbette Irak-Türkiye dostluğu devam edecektir, güçlenecektir." diye konuştu.
Caferi, Türkiye'deki ilerlemeleri çok memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
Türkiye'nin seçim atmosferine girdiğini kaydeden Caferi, "Bu da Türkiye'nin özgürlük ve demokrasiye sahip olduğunu göstermektedir. Bir ülkede özgür seçim olursa, kesinlikle askeri darbeler de olamaz." dedi.
Kabul, basına kapalı devam etti.
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