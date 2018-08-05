Irak ile Ürdün arasında terörle mücadele anlaşması

BAĞDAT (AA) - Ürdün ve Irak'ın terörle mücadele alanında askeri iş birliği anlaşması imzaladığı bildirildi.
Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Mahcub'un yaptığı açıklamaya göre, Irak ve Ürdün terörle mücadele ve sınırların korunması konusunda iş birliği anlaşması imzaladı.
İki ülke arasında askeri iş birliğinin geliştirilmesi hedeflenen anlaşmada, terörle mücadelede karşılıklı istihbarat ve ortak sınırların korunmasında karşılıklı tecrübe paylaşımı yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, anlaşmanın içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi yer almadı.
Irak'ta ABD işgali sonrasında 2003'te çöken Saddam Hüseyin dönemi sonrasında bu alanda ilk kez böyle bir anlaşmanın yapıldığına dikkati çeken uzmanlar, iki ülke arasında sınır uzunluğunun 180 kilometre olduğuna işaret ediyor.
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