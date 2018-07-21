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Irak kuzeyinde Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleri ile Hakkari kırsalında, hava harekatları sonucu, 8 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.07.2018 18:24 | Son Güncelleme

Irak kuzeyinde Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleri ile Hakkari kırsalında, hava harekatları sonucu, 8 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.


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