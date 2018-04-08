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Irak Meclis Başkanı Cuburi Erbil’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 14:27 | Son Güncelleme

Irak Meclis Başkanı Selim El-Cuburi başkanlığındaki heyet, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’e geldi.Havaalanında IKBY Divan Başkanı Fuat Hüseyin ve IKBY Parlamentosu Başkan Yardımcısı Cafer İminki tarafından karşılanan El-Cuburi’nin IKBY eski Başkanı ve KDP Başkanı Mesut Barzani ve Başbakan Neçirvan Barzani ile görüşmesi bekleniyor.

Irak Meclis Başkanı Selim El-Cuburi başkanlığındaki heyet, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’e geldi.
Havaalanında IKBY Divan Başkanı Fuat Hüseyin ve IKBY Parlamentosu Başkan Yardımcısı Cafer İminki tarafından karşılanan El-Cuburi’nin IKBY eski Başkanı ve KDP Başkanı Mesut Barzani ve Başbakan Neçirvan Barzani ile görüşmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta vefat eden Başbakan Barzani’nin 52 yaşındaki ikiz kardeşi Dılovan İdris Barzani’nin taziye merasimine katılmak üzere Erbil’e gelen El-Cuburi’nen Erbil ile Bağdat arasındaki sorunları ve çözüm yollarını ele alması öngörülüyor.
Geçtiğimiz Eylül ayında düzenlenen tartışmalı referandum sonrası Erbil’e ilk ziyaretini gerçekleştiren El-Cuburi, ziyaret öncesi yaptığı açıklamada Erbil ile Bağdat arasındaki soruların büyük ölçüde çözüme kavuştuğunu söylemişti.

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