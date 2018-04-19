Irak Savunma Bakanlığı: “DEAŞ tehdidi devam ettiği sürece Suriye’ye operasyonlar sürecek”

Irak Savunma Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ’ın tehdidi devam ettiği sürece Suriye topraklarındaki hava operasyonlarını sürdüreceğini açıkladı.
Irak Savunma Bakanlığı ve Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul yaptığı açıklamada, “Irak’ın güvenliği için tehdit oluşturan terör örgütü DEAŞ’ın Suriye toprakları içerisindeki hedeflerine hava operasyonları devam edecek” dedi.
Bugün Irak savaş uçaklarının DEAŞ mevzilerine yönelik düzenlediği hava saldırısına değinen Resul, “Irak askeri istihbaratı bilgileri doğrultusunda örgüt sınırda mevzilenen güvenlik güçlerimize saldırı hazırlığı yaptığı bilgileri aldıktan sonra örgüte ait mevkilere başarılı operasyon düzenledi” diye konuştu.
Bu sabah Irak Başbakanı Haydar İbadi’nin ofisinden yapılan açıklamada, Irak savaş uçaklarının terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’deki mevzilerinin bombaladığı duyurulmuştu.
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