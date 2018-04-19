HABER

Irak Savunma Bakanlığı: “DEAŞ tehdidi devam ettiği sürece Suriye’ye operasyonlar sürecek”

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 21:30 | Son Güncelleme

Irak Savunma Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ’ın tehdidi devam ettiği sürece Suriye topraklarındaki hava operasyonlarını sürdüreceğini açıkladı.Irak Savunma Bakanlığı ve Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul yaptığı açıklamada, “Irak’ın güvenliği için tehdit oluşturan terör örgütü DEAŞ’ın Suriye toprakları içerisindeki hedeflerine hava operasyonları devam edecek” dedi.Bugün Irak savaş uçaklarının DEAŞ mevzilerine yönelik düzenlediği hava saldırısına değinen Resul, “Irak askeri istihbaratı bilgileri doğrultusunda örgüt sınırda mevzilenen güvenlik güçlerimize saldırı hazırlığı yaptığı bilgileri aldıktan sonra örgüte ait mevkilere başarılı operasyon düzenledi” diye konuştu.Bu sabah Irak Başbakanı Haydar İbadi’nin ofisinden yapılan açıklamada, Irak savaş uçaklarının terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’deki mevzilerinin bombaladığı duyurulmuştu.

Irak Savunma Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ’ın tehdidi devam ettiği sürece Suriye topraklarındaki hava operasyonlarını sürdüreceğini açıkladı.
Irak Savunma Bakanlığı ve Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul yaptığı açıklamada, “Irak’ın güvenliği için tehdit oluşturan terör örgütü DEAŞ’ın Suriye toprakları içerisindeki hedeflerine hava operasyonları devam edecek” dedi.
Bugün Irak savaş uçaklarının DEAŞ mevzilerine yönelik düzenlediği hava saldırısına değinen Resul, “Irak askeri istihbaratı bilgileri doğrultusunda örgüt sınırda mevzilenen güvenlik güçlerimize saldırı hazırlığı yaptığı bilgileri aldıktan sonra örgüte ait mevkilere başarılı operasyon düzenledi” diye konuştu.
Bu sabah Irak Başbakanı Haydar İbadi’nin ofisinden yapılan açıklamada, Irak savaş uçaklarının terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’deki mevzilerinin bombaladığı duyurulmuştu.

Gaybubet evinde basıldılar!Gaybubet evinde basıldılar!
Akit TV sunucusu: Dekolte giyen kadın tacizcidirAkit TV sunucusu: Dekolte giyen kadın tacizcidir
Devlet Bahçeli'den iki farklı seçim açıklaması!Devlet Bahçeli'den iki farklı seçim açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

24 Haziran erken seçimi önerisi Anayasa Komisyonu'ndan geçti

24 Haziran erken seçimi önerisi Anayasa Komisyonu'ndan geçti

CHP, 24 Haziran erken seçimi stratejisi için toplandı

CHP, 24 Haziran erken seçimi stratejisi için toplandı

Metin Feyzioğlu, cumhurbaşkanlığına aday olacak mı? İlginç yanıt

Metin Feyzioğlu, cumhurbaşkanlığına aday olacak mı? İlginç yanıt

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı

HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü

HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.