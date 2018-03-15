Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Cuburi TBMM'de

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Irak'ın teröre karşı verdiği mücadelede müspet derecede neticeye ulaşması bizi de çok memnun etmiştir." dedi. Kahraman, TBMM Başkanlık Makamı'nda Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi ile yaklaşık bir saat baş başa görüştü. Daha sonra Divan Salonu'nda heyetler arası görüşmeye geçildi. Burada konuşan Kahraman, Türkiye ve Irak'ın tarihi köklere bağlı iki devlet olduğunu, Irak'ın geçtiği zorluklar sonrasında düzlüğe doğru ilerlemesinden dolayı memnun olduklarını söyledi. Irak'ın bütünlüğünün ve huzurunun, hem bölgesel hem uluslararası barışın temelini oluşturduğunu ifade eden Kahraman, "Irak'ın teröre karşı verdiği mücadelede de müspet derecede neticeye ulaşması bizi de çok memnun etmiştir. Türkiye'deki terör faaliyetlerine karşı ortak hareketiniz bizi de memnun etmiştir." diye konuştu. Kahraman, terörün, bir insanlık suçu olduğunu ve devletlerin samimi şekilde bir araya gelerek bunu çözmesi gerektiğine dikkati çekerek, Irak'ın yaralarını biran evvel sarması ve güzel günlere erişmesini temenni ettiklerini vurguladı.

Irak ile her platformda beraberliği sürdüreceklerine değinen Kahraman, "Ümit ederim iki ay sonraki seçimlerde yine güçlü bir kadro ortaya çıkar. Türkiye olarak başarılar dileriz. İleride çok daha güçlü beraberliklerimiz olacaktır. Size ve şahsınızda Irak parlamentosu ile Irak halkına Türk halkının iyi dileklerini sunuyorum." dedi. - "Irak'ın kurtarılmış bölgelerine artık istikrar gelmiştir" Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi ise Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Irak'ın yanında yer almasından dolayı teşekkür etti. Irak'ın, teröre özellikle DEAŞ ve diğer aşırı uçlara karşı savaşında Türkiye'nin desteğini önemli bulduklarını belirten Cuburi, "İki ülke arasındaki dostluğun ne denli önemli olduğunu ve köklerinin derinlikte olduğunu Türkiye bir kez daha göstermiştir. Irak'a daha fazla su verilmesi ile de bunu göstermiştir." dedi. Cuburi, Irak'ın yakın zaman içinde yeni bir dönemle karşı karşıya kalacağına işaret ederek, bunun yapı, istikrar ve ortak iş birliği ile kendini göstereceğini söyledi.