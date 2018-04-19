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Irak Türkmen Cephesi, adaylarını tanıttı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 20:38 | Son Güncelleme

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığı, yaklaşan genel seçimlerdeki adaylarını ve projelerini tanıtmak için bir seminer düzenledi.Irak Türkmen Cephesi, Erbil İl Başkanlığı tarafından düzenlenen seminerde genel seçimlerdeki adaylar ve projeler tanıtıldı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığı, yaklaşan genel seçimlerdeki adaylarını ve projelerini tanıtmak için bir seminer düzenledi.
Irak Türkmen Cephesi, Erbil İl Başkanlığı tarafından düzenlenen seminerde genel seçimlerdeki adaylar ve projeler tanıtıldı. Seminer ile ilgili İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) sorularını yanıtlayan ITC Erbil adaylardan Dilşat Enever Salih, il binasında düzenlenen seminerden sonra ayrı bir seminer daha yapılacağını belirterek, “Bugün burada ITC adaylarının ilk tanıtımı yapıldı önümüzdeki günlerde daha geniş ve daha kapsamlı seminer düzenlemeyi planlıyoruz. Ayrıca gündemimizde Erbil’de bazı Türk sanatçılarının katılacağı konser vermek var” dedi.
Seçim kampanyası sırasında bugüne kadar herhangi bir ihlalin yaşanmadığına dikkat çeken Türkmen aday, vatandaşların büyük partilere güvenlerinin azaldığını ve kazanma şanslarının yüksek olduğunu ifade etti. Salih, “Eski seçimlere nazaran halk uyandı. Çünkü bölgede yaşanan ekonomik kriz ve maaşların kesilmesi bir tepki uyandırdı. Artık vatandaşlar büyük partilere güvenmemesi bizim için bir avantaj olabilir. Türkmenlerin de ekonomik sıkıntıların yanında bir kimlik arayışında olmaları bizim için de ayrı bir avantaj” diye konuştu

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