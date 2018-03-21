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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2018 18:52 | Son Güncelleme

TSK'den, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'den yapılan bilgilendirmeye göre, Hakurk ve Kani Rash bölgesine hava destekli operasyon düzenlendi.

Komandoların da katılımıyla icra edilen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash Terörle Mücadele TSK

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