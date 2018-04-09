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İran: “ABD, anlaşmadan çekilirse pişman olur”

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.04.2018 11:14 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilen taraf olması durumunda pişman olacaklarını söyledi.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile imzalanan nükleer anlaşmayı iptal edeceği ne ilişkin ifadelerle ilgili açıklama yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilen taraf olması durumunda pişman olacaklarını söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile imzalanan nükleer anlaşmayı iptal edeceği ne ilişkin ifadelerle ilgili açıklama yaptı. Ruhani, “İran, anlaşmayı bozan taraf olmayacak. Ancak, ABD çekilen taraf olursa buna kesinlikle pişman olurlar. Yanıtımız beklediklerinden daha sert olacaktır ve anlaşmayı ihlal etmeleri durumunda bunu bir hafta içinde göreceklerdir” dedi.

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