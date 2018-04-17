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İran Atom Enerjisi Teşkilatı Başkanı Salehi’den Suriye açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 14:09 | Son Güncelleme

İran Atom Enerjisi Teşkilatı (AEOI) Başkanı Ali Akbar Salehi, Suriye’ye saldırı bahanelerinin, 2003’te Irak’ın işgaline benzer bahaneler olduğunu söyledi.İran Atom Enerjisi Teşkilatı (AEOI) Başkanı Ali Akbar Salehi yaptığı basın açıklamasında, Salehi, "ABD’li devlet adamlarının Suriye’ye uyguladıklarının ne kadar acımasız, zalim ve vahşi bir politika olduğu belli oldu" dedi.Salehi, Suriye’ye yönelik saldırıların, ABD eski Dışişleri Bakanı Colin Powell’ın Washington’un 2003 yılında Irak’ı işgaline yol açan benzer bir bahaneyle gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

İran Atom Enerjisi Teşkilatı (AEOI) Başkanı Ali Akbar Salehi, Suriye’ye saldırı bahanelerinin, 2003’te Irak’ın işgaline benzer bahaneler olduğunu söyledi.
İran Atom Enerjisi Teşkilatı (AEOI) Başkanı Ali Akbar Salehi yaptığı basın açıklamasında, Salehi, "ABD’li devlet adamlarının Suriye’ye uyguladıklarının ne kadar acımasız, zalim ve vahşi bir politika olduğu belli oldu" dedi.
Salehi, Suriye’ye yönelik saldırıların, ABD eski Dışişleri Bakanı Colin Powell’ın Washington’un 2003 yılında Irak’ı işgaline yol açan benzer bir bahaneyle gerçekleştirildiğinin altını çizdi. Salehi," Powell, 2003 yılının Şubat ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne yaptığı sunumda, Irak’ın barışçı olmayan amaçlarla kullanmak için Nijer’den uranyum almaya çalışmış olabileceğini iddia etti, ancak iki yıl sonra belgelerin sahte olduğu kanıtlandı" dedi.
Salehi ayrıca, ABD’nin sahte iddialarının tüm dünyadaki insanları uyanık hale getirdiğini ve insanların saldırgan ülkelerin gerçek doğasına aşina olduklarını kaydetti.

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