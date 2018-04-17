İran Atom Enerjisi Teşkilatı Başkanı Salehi’den Suriye açıklaması

İran Atom Enerjisi Teşkilatı (AEOI) Başkanı Ali Akbar Salehi, Suriye’ye saldırı bahanelerinin, 2003’te Irak’ın işgaline benzer bahaneler olduğunu söyledi.
İran Atom Enerjisi Teşkilatı (AEOI) Başkanı Ali Akbar Salehi yaptığı basın açıklamasında, Salehi, "ABD’li devlet adamlarının Suriye’ye uyguladıklarının ne kadar acımasız, zalim ve vahşi bir politika olduğu belli oldu" dedi.
Salehi, Suriye’ye yönelik saldırıların, ABD eski Dışişleri Bakanı Colin Powell’ın Washington’un 2003 yılında Irak’ı işgaline yol açan benzer bir bahaneyle gerçekleştirildiğinin altını çizdi. Salehi," Powell, 2003 yılının Şubat ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne yaptığı sunumda, Irak’ın barışçı olmayan amaçlarla kullanmak için Nijer’den uranyum almaya çalışmış olabileceğini iddia etti, ancak iki yıl sonra belgelerin sahte olduğu kanıtlandı" dedi.
Salehi ayrıca, ABD’nin sahte iddialarının tüm dünyadaki insanları uyanık hale getirdiğini ve insanların saldırgan ülkelerin gerçek doğasına aşina olduklarını kaydetti.
Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...
Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması
Son dakika! TIR ile minibüs çarpıştı! Vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi
Trende ilişkiye giren çift bu halde yakalandı
AK Parti'yi kızdıracak sözler
ABD Kongresi üyelerinden Suriye saldırısına eleştiri: Zayıf bir cevap
Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!
Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!
İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı
WhatsApp’a 16 yaş sınırı gelebilir!
İşte sosyal medyadaki yeni çılgınlık! Daha fazla kilo verebilmek için...
Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme
Okuyucu Yorumları 0 yorum