IHAAW155110-SIY/04-04-2018
- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 3’lü Suriye Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, “Terörle mücadele devam etmeli. Terör örgütünün kalıntıları Suriye’den çıkarılmalı. Suriye’nin geleceği Suriye halkını ilgilendiriyor. Özgür seçimle kendi geleceklerine karar verebilirler" dedi.
04.04.2018 15:51:10 TSI
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