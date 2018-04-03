HABER

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin uçağı Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. Ruhani’yi Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli karşıladı.

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 19:35 | Son Güncelleme

IHAAW192835-SIY/03-04-2018 - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin uçağı Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. 03.04.2018 19:28:35 TSI NNNN

IHAAW192835-SIY/03-04-2018

- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin uçağı Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. Ruhani’yi Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli karşıladı.

03.04.2018 19:28:35 TSI
NNNN

Tiangong-1, Büyük Okyanus'un güneyinde infilak etti!Tiangong-1, Büyük Okyanus'un güneyinde infilak etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdiCumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorumSoylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!

8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!

İlk fotoğraflar geldi

İlk fotoğraflar geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

Kılıçdaroğlu'ndan partililere disiplin uyarısı: Gereği yapılacak

Kılıçdaroğlu'ndan partililere disiplin uyarısı: Gereği yapılacak

Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım

Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım

AK Partili belediye başkanı Alatepe: Esenyurt’u kaybedersek İslam’ı kaybederiz

AK Partili belediye başkanı Alatepe: Esenyurt’u kaybedersek İslam’ı kaybederiz

AK Parti İstanbul Kongresi'nin tarihi belli oldu!

AK Parti İstanbul Kongresi'nin tarihi belli oldu!

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.