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İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 20:21 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye konulu üçlü zirve için Ankara’ya geldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye konulu üçlü zirve için Ankara’ya geldi. Ruhani’yi Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli karşıladı.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani’yi taşıyan uçak saat 19.20’de Esenboğa Havalimanı’na indi. Ruhani’yi havalimanında Milli Savunma Bakanı Canikli ve İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard karşıladı. Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Putin ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde yarın yapılacak Suriye konulu üçlü zirveye katılacak. Erdoğan ile Ruhani’nin ikili görüşme yapması da bekleniyor. Söz konusu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

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