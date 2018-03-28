İran Cumhurbaşkanı Ruhani Azerbaycan’da

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Azerbaycan’a gerçekleştirdiği resmi ziyareti başladı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin başkanlık ettiği heyette İran Dışişleri Bakanı, Petrol Bakanı, Sanayi Bakanı, Madencilik ve Ticaret Bakanı, Spor ve Gençlik Bakanı, İran Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı ve Ulaştırma Bakanı yer alıyor.

İki günlük ziyaret kapsamında, İran ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev baş başa ve heyetlerin katılımıyla toplantı gerçekleştirilecek. Ziyaret kapsamında Azerbaycan ve İran arasında endüstri, tarım, sağlık ve turizm alanlarında bir takım belgelerin imzalanması bekleniyor.

29 Mart’ta, Azerbaycan ve İran Cumhurbaşkanları Neftçala otomobil fabrikasının ve Astara (Azerbaycan) - Astara (İran) demiryolu hattının açılışında yer alacaklar.