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İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye’den ayrıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2018 19:46 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ankara’daki temaslarının ardından Türkiye’den ayrıldı.İran Cumhurbaşkanı Ruhani, resmi ziyaret için geldiği Ankara’daki temaslarını tamamlayarak Türkiye’den ayrıldı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ankara’daki temaslarının ardından Türkiye’den ayrıldı.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, resmi ziyaret için geldiği Ankara’daki temaslarını tamamlayarak Türkiye’den ayrıldı. (ME-ÖY)

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