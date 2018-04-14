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İran Devrim Muhafızlarından kınama bildirisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 19:09 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları, ABD, İngiltere ve Fransa’nın saldırısına yönelik yayınladığı bildiride "Bölge halklarının terör ile mücadelesine destek vermeyen ve özellikle Suriye’ye yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınamayan ve sessiz kalan İslam ülkeleri ümmet ve tarih karşısında cevapsız kalacak ve Suriye halkından daha da uzaklaşmış olacaktır" ifadesine yer verildi.Devrim Muhafızları ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik son saldırısını kınayarak bir bildiri yayınladı.

İran Devrim Muhafızları, ABD, İngiltere ve Fransa’nın saldırısına yönelik yayınladığı bildiride "Bölge halklarının terör ile mücadelesine destek vermeyen ve özellikle Suriye’ye yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınamayan ve sessiz kalan İslam ülkeleri ümmet ve tarih karşısında cevapsız kalacak ve Suriye halkından daha da uzaklaşmış olacaktır" ifadesine yer verildi.
Devrim Muhafızları ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik son saldırısını kınayarak bir bildiri yayınladı. Devrim Muhafızları yayınladığı bildiride ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik saldırısının vahşice olduğu belirterek "Bu saldırı terör ile mücadelenin direncini ve azmini artıracaktır. Suriye milletinin batılı ve Arap ülkelerinin cinayetlerine karşı kin ve öfkesini artıracaktır" denildi.
Bildirinin devamında "ABD ve müttefikleri yalan ve düzmece olan Suriye’nin kimyasal silah kullandığı iddialarını bahane ederek Şam’a yönelik saldırı gerçekleşmiştir. Bu saldırı terör örgütlerini destekleyen ülkelerinin yenilgisi anlamına geliyor ve teröristlere verilmiş bir fırsattır" ifadeleri kullanıldı.
Bildirinin devamında şunlar kaydedildi:
"Suriye halkının ve direniş güçlerinin terör ile mücadeledeki 7 yıllık tecrübeleri direniş azminin ve inancının kırılmadığını ve terör ile mücadelenin aynı şekilde devam edeceğini göstermektedir. Gerçekleşen bu saldırının yaktığı ateş teröristleri koruyan ve destekleyen her kesi saracaktır. Bölge halklarının terör ile mücadelesine destek vermeyen ve özellik ile Suriye’ye yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınamayan ve sessiz kalan İslam ülkeleri ümmet ve tarih karşısında cevapsız kalacak ve Suriye halkından daha da uzaklaşmış olacaktır."

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