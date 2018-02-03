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İran Dışişleri Bakanı Zarif: “ABD’nin nükleer anlaşmayı yok etme inadı tehlikeli bir düşüncesizliktir”

POLİTİKA HABERLERİ | 03.02.2018 22:54 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile 5+1 ülkeleri arasında gerçekleşen nükleer anlaşmayı yok etme çabasını tehlikeli bir düşüncesizlik olarak nitelendirdi.İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’nin sırtını nükleer silahlara dayadığını ve nükleer silahların yaygınlaşması (NPT) anlaşmasını ihlal ettiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile 5+1 ülkeleri arasında gerçekleşen nükleer anlaşmayı yok etme çabasını tehlikeli bir düşüncesizlik olarak nitelendirdi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’nin sırtını nükleer silahlara dayadığını ve nükleer silahların yaygınlaşması (NPT) anlaşmasını ihlal ettiğini söyledi. Bakan Zarif, Trump’ın, İran ile 5+1 ülkeleri arasında gerçekleşen nükleer anlaşmayı yok etme çabasını tehlikeli bir düşüncesizlik olarak nitelendirdi.
Bakan Zarif resmi Twitter hesabından konuya ilişkin, ‘’ABD’nin nükleer politikasını incelediğimizde, ABD’nin özel olarak nükleer silahlara sırtını dayadığını ve NPT anlaşmasını ihlal ettiğini görüyoruz. ABD bu şekilde insanları nükleer ölüme yaklaştırıyor. Trump’ın İran ile 5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmayı yok etme inadı da bu tehlikeli düşüncesizlikten kaynaklanıyor’’ açıklamasını yaptı.
Öte yandan ABD’nin BM Temsilcisi Nikki Haley, Perşembe günü yaptığı bir açıklamada Trump’ın nükleer anlaşmanın korunması için koştuğu şartları tekrarlayarak, başta askeri alan özellikle de balistik füze sahası olmak üzere farklı sahalarda İran’a karşı uluslararası baskıların artması için ABD’nin desteklenmediği takdirde ABD’nin nükleer anlaşmadan çıkacağını belirtmişti.

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