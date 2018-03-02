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İran Dışişleri Bakanı Zarif, Lavrov’la görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2018 13:20 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüşerek Orta Doğu sorunlarını konuştu.İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüşerek Orta Doğu sorunlarını konuştu.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Zarif ve Lavrov ilk önce ikili işbirliği konularını görüştü. Bakanlar, Orta Doğu’daki durumu ve Beşinci Hazar Zirvesi’ne hazırlık da dahil olmak üzere uluslararası ve bölgesel gündem konularını ele alarak, görüş alışverişinde bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığının resmi açıklamasında, "İki ülke Dışişleri Bakanları ikili işbirliği konularını görüştü. Uluslararası ve bölgesel gündeme dair birçok konuyla ilgili olarak görüş alışverişinde bulundu" ifadeleri yer aldı.

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