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İran Dışişleri Bakanı Zarif: “Teröre karşı ortak mücadele, Suriye’nin tamamen terör örgütlerinden arınmasına kadar devam etmeli’’

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2018 13:05 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, “Teröre karşı mücadele, Suriye’nin tamamen terör örgütlerinden arınmasına kadar devam etmeli.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, “Teröre karşı mücadele, Suriye’nin tamamen terör örgütlerinden arınmasına kadar devam etmeli. Suriye’nin milli egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliğine saygı gösterilmesi, yabancı güçler tarafından ülkenin içişlerine müdahale edilmemesi gerekiyor” dedi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanları ile Astana’da katıldığı “Suriye” toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz yıl Astana süreci, Suriye halkı için ve aynı zamanda bölgenin barışı ve güvenliği için önemli sonuçlar doğurdu. Burada söz konusu oturumların ev sahipliğini yapan Kazakistan’a da yoğun çabalarından dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.
Zarif, Astana sürecinin sonuçlarının korunması gerektiğine vurgu yaparak, “Suriye krizi diğer krizlerde de olduğu gibi askeri, siyasi ve insani üç boyuttan oluşuyor ve Astana süreci şimdiye kadar her üç boyutta da krizin önlenmesinde önemli sonuçlar ve başarılar elde etti’’ ifadelerini kullandı.
Bakan Zarif açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Astana süreci başladığında henüz Suriye topraklarının önemli bir kısmı teröristlerin kontrolündeydi ancak bugün Suriye ordusunun ve müttefiklerinin DEAŞ, Nusra cephesi ve diğer terörist gruplara karşı büyük zaferler elde ettiğine tanık oluyoruz. Astana sürecinin sayesinde bu sahalarda önemli başarılar elde edildi ve Suriye topraklarının önemli bir kısmı teröristlerden geri alındı. Suriye’nin tamamen terörist gruplardan arınmasına kadar teröre karşı ortak mücadele devam etmelidir.”
Zarif, Suriye’de siyasi süreci uygulamak için gerçekçi bir perspektiften Suriye’nin geleceğinin değerlendirilmesi gerektiğini de belirterek, “Bu çerçevede Suriye’nin milli egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliğine saygı gösterilmesi, yabancı güçler tarafından ülkenin içişlerine müdahale edilmemesi gerekiyor” dedi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, toplantının ardından açıklanan ortak bildiriye de değinerek, “Bu bildiri Suriye krizini çözmek ve ortak çalışmaların artması için zemin hazırlayabilir. Önümüzdeki 20 gün içerisinde Türkiye’de düzenlenecek olan Türkiye, İran ve Rusya zirve görüşmesinde ortak çalışmalar konusunda daha fazla görüş alışverişi ve diyalog yapılması için zemin hazırlamasını umuyoruz” diye konuştu.

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