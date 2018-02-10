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İran Dışişleri Bakanlığı: "İran’ın Suriye’de İHA’sı bile yok"

POLİTİKA HABERLERİ | 10.02.2018 20:18 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "İran’a ait İHA’nın Suriye’de bulunduğu iddiası ve İran’ın Siyonist İsrail’in uçağının düşürülmesinde rolü olduğu iddiası ciddiye alınmaya değmeyecek kadar komik’’ dedi.İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in, İran’a ait İHA’nın Suriye ile İsrail sınırında düşürüldüğü iddiasına tepki gösterdi.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasimi, ‘’İran’a ait İHA’nın Suriye’de bulunduğu iddiası ve İran’ın Siyonist İsrail’in uçağının düşürülmesinde rolü olduğu iddiası ciddiye alınmaya değmeyecek kadar komik.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "İran’a ait İHA’nın Suriye’de bulunduğu iddiası ve İran’ın Siyonist İsrail’in uçağının düşürülmesinde rolü olduğu iddiası ciddiye alınmaya değmeyecek kadar komik’’ dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in, İran’a ait İHA’nın Suriye ile İsrail sınırında düşürüldüğü iddiasına tepki gösterdi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasimi, ‘’İran’a ait İHA’nın Suriye’de bulunduğu iddiası ve İran’ın Siyonist İsrail’in uçağının düşürülmesinde rolü olduğu iddiası ciddiye alınmaya değmeyecek kadar komik. Zira İran İslam Cumhuriyetinin Suriye’deki varlığı, Suriye’nin yasal hükumetinin isteği üzerine gerçekleşiyor ve İran Suriye’de müsteşar olarak bulunuyor.’’ dedi.
Ayrıca Kasımi, "Suriye hükumeti ve ordusu bağımsız bir ülke olarak, toprak bütünlüğünü her tülü müdahaleye karşı savunma hakkına sahiptir ve Siyonist rejimi bu meşruiyet sahibi olmayan rejimin bir parçası haline gelmiş olan yalanları ile bölgenin Müslüman milletlerine karşı gerçekleştirdiği müdahaleler ve cinayetleri gizleyemez.’’ ifadelerini kullandı.

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