"İran halkında yılların birikimi var"

İSTANBUL, (DHA)- İRAN'da ekonomik gerekçelerle halk tarafından başlatılan prostesto gösterileri 7'inci gününe girdi. ABD Başkanı Donald Trump kısa bir süre içerisinde Twitter hesabından ardarda açıklama yaparak İran halkına destek verdiğini ve özgürlük taleplerinin karşılanması gerektiğini ifade etti. İran Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani ise "Trump'ın protestocuları desteklemeye hakkı yok, çünkü geçmişte İran halkını terörist olarak ilan etmişti" diyerek tepkisini gösterdi.

"HALKTA HAYAL KIRIKLIĞI ORTAYA ÇIKTI"

İran'daki prostesto gelişmeleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Talha Köse şunları söyledi: "Bu tarz ayaklanmalar ve protestoların başlangıç hedefi ile daha sonra ortaya çıkan durum her zaman farklılık gösterir. Bu protestoların yayılması ile birlikte siyasi rejime eleştirisi olanlar da kısmen sokağa çıktı ama ben temel olarak bunun ekonomik nedenlerle olduğunu düşünüyorum. Nükleer anlaşmalar sonrası halkta İran'ın uluslararası toplumda normalleşeceği ve dünyaya daha açık bir İran toplumu yaratılacağına dair bir beklenti ortaya çıkmıştı. Ruhani'nin de zaten seçilmesindeki en önemli faktörlerden birisi buydu. Dünyaya açık bir toplum beklentisi ortaya çıkmıştı ama Trump'ın gelmesi ve anlaşmaların tıkanmasının hemen ardından beklentiler gerçekleşmemeye başladı ve halkta bir hayal kırıklığı ortaya çıktı."