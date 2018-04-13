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İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanından Suudi Arabistan’a:

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 15:08 | Son Güncelleme

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Emir Kiyumers Haydari, Cuma namazı öncesinde yaptığı açıklamada Suudi Arabistan’a, “Bizi yeniden denemeye kalkışarak bir aptallık yapmayın zira artık bizi tehdit ettiğiniz dönemler geride kaldı’’ dedi.İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Emir Kiyumers Haydari, "İran Ordusu ve Devrim Muhafızlarını yeniden denemeye kalkışarak bir aptallık yapmayın zira artık bizi tehdit ettiğiniz dönemler geride kaldı’’ dedi.

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Emir Kiyumers Haydari, Cuma namazı öncesinde yaptığı açıklamada Suudi Arabistan’a, “Bizi yeniden denemeye kalkışarak bir aptallık yapmayın zira artık bizi tehdit ettiğiniz dönemler geride kaldı’’ dedi.
İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Emir Kiyumers Haydari, "İran Ordusu ve Devrim Muhafızlarını yeniden denemeye kalkışarak bir aptallık yapmayın zira artık bizi tehdit ettiğiniz dönemler geride kaldı’’ dedi. İranlı Komutan açıklamasının devamında, "Devrimin gerçekleşmesinin ardından, hükumetin yeni kurulmuş olmasına rağmen İran’a karşı başlattığınız savaşta bir başarı elde edemediniz, günümüzde ise İran, farklı alanlarda ilerliyor, gelişiyor dolayısıyla günümüzde de bize karşı hiçbir şey yapamazsınız’’ dedi. Komutan Haydari, "Suudi ailesi liderleri İran’a karşı mücadele edebileceklerini düşünüyorlar. Çabaları sonuçsuz kalacaktır’’ ifadelerini kullandı.
Öte yandan; Suudi Arabistan’ın genç veliaht prensi Muhammed Bin Selman son açıklamalarında İranlı yetkilileri hedef alarak, İran dini lideri Ayetullah Hamaney’i Hitler’e benzetmişti. Ayrıca Suudi Arabistan’ın veliaht prensi Muhammed Bin Selman, Paris’e gerçekleştirdiği 2 günlük ziyaretinde, İran’ın atom bombasına erişmeye çalıştığını, militanlara silah gönderdiğini ve bölgenin istikrarsızlaşmasına sebep olarak uluslararası kuralları ihlal ettiğini ve dolayısıyla İran’a karşı tavır alınması gerektiğini belirten bildiri yayınlanmıştı.

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